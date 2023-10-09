بتسريحة شعر مختلفة.. هدى المفتي تثير الجدل بأحدث ظهور | شاهد

نشرت الفنانة هدى المفتي، صور جديدة لها عبر خاصية ستوري من خلال حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام بإطلالة كاجوال.

وتألقت هدى المفتي، مرتديه بنطال كاجوال باللون الأسود، ونسقت معه توب توب باللون الأسود أيضا ليكشف عن جمالها ورشاقتها.

ومن الناحية الجمالية اعتمدت هدى المفتي، في المكياج على جمال بشرتها الطبيعي مع وضع لمسات رقيقة وناعمة من الايلاينر باللون الاسود واحمر الشفاه باللون البينك الناعم الذي يبرز جمال انوثتها

كما اختارت هدى المفتي، تسريحة الشعر المبلل لشعرها الأسود الطويل لتتناسب مع ظهورها المميز.

وإليكم صور هدى المفتي