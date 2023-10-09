محافظ الجيزة يتابع أعمال تركيب بلاط الانترلوك لـ42 شارعا بمدينة العياط

تفقد إبراهيم الشهابي، نائب محافظ الجيزة للمراكز والمدن صباح اليوم انتظام الدراسة بمجمع المدارس بمدينة العياط.
تابع نائب محافظ الجيزة انتظام الدراسة بمدرسة ناصر الصناعية بنين للتأسيس العسكري والمدرسة الثانوية الصناعية بنات ومدرسة قوت القلوب الإعدادية ومدرسة الإعدادية المهنية.
واطمأن الشهابي على الالتزام بتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية وعوامل الأمن والسلامة ووجود مشرفين لتنظيم صعود ونزول الطلاب من المباني بالمدارس لمنع التدافع وتحقيق الانضباط.
كما هنأ نائب محافظ الجيزة، الطلاب ببدء العام الدراسي الجديد وحثهم على ضرورة الانتظام في الحضور وبذل أقصي جهد لتحقيق المزيد من النجاح مؤكدا على أهمية التعليم الفني وأحد أهم أهداف التنمية المستدامة لمصر ٢٠٣٠ وأنه أحد ركائز التعليم التي تساعد على إمداد سوق العمل بالعمالة اللازمة المدربة بدقة ومهارة.
كما تابع نائب محافظ الجيزة، مشروعات الخطة الاستثمارية للعام الحالي ٢٠٢٣ / ٢٠٢٤ بمدينة العياط.
حيث تفقد الشهابي، أعمال تركيب بلاط الأنترلوك لعدد ٤٢ شارع بمتفرعات طريق مصر أسيوط بنطاق المدينة.
وشدد نائب محافظ الجيزة، على رفع معدلات التنفيذ مع الأنتهاء من مختلف الأعمال في مواعيدها الزمنية المحددة.
رافق نائب المحافظ خلال جولته، محمود عبد الحليم مدينة، رئيس مركز العياط، وعبد التواب أمين
مدير عام الإدارة التعليمية بالعياط، ومسؤول هيئة الأبنية التعليمية بالمحافظة.