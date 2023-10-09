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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

رئيس الشيوخ : حريصون على دعم وتطوير العلاقات مع البرلمان الكوري الجنوبي

المستشار عبدالوهاب
المستشار عبدالوهاب عبدالرازق

استقبل المستشار عبدالوهاب عبدالرازق رئيس مجلس الشيوخ اليوم الاثنين بمقر المجلس كيم جين بيو رئيس الجمعية الوطنية في كوريا الجنوبية، والوفد المُرافق له.

 

حيث رحب المستشار عبدالرازق بالوفد الكوري الجنوبي مشيداً بالعلاقات المتميزة التي تجمع بين البلدين الصديقين مؤكداً حرص مجلس الشيوخ على دعم وتطوير العلاقات البرلمانية مع البرلمان الكوري لتحقيق مزيد من تطوير سبل التعاون الثنائي بين مصر وكوريا الجنوبية على كافة الاصعدة السياسية والتجارية والاقتصادية والسياحية بما يحقق المصالح المشتركة للشعبين الصديقين.

من جانبه أعرب رئيس الجمعية الوطنية بكوريا الجنوبية عن تقديره  لحسن الاستقبال الذي حظي به ومرافقيه منذ حضوره للقاهرة لافتاً الي تميز العلاقات بين البلدين مشيراً الي تطورها المستمر منذ بدء العلاقات الدبلوماسية بينهما في عام ١٩٩٥

وأكد  رئيس الوفد الكوري حرص بلاده على   نقل الخبرات الكورية في مختلف المجالات الي الدول الصديقةوعلي راسها مصر ذات القيمة الحضارية والسياسية والتي يقدرها الجميع  لافتاً الي ان كوريا ستنظم في العام المقبل مؤتمراً كبيراً بعنوان (قمة كوريا /أفريقيا) معرباً عن تطلع بلاده القوي  لحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي هذه القمة المهمة.


كما دعا رئيس الجمعية الوطنية الكورية المستشار عبدالوهاب عبدالرازق رئيس مجلس الشيوخ لزيارة كوريا لتحقيق مزيد من تبادل الخبرات البرلمانية و التشريعية وهو مارحب به المستشار "عبدالرازق" في اقرب وقت

حضر اللقاء المستشار بهاء الدين أبوشقة و النائبة فيبي فوزى وكيلا مجلس الشيوخ والمستشار محمود اسماعيل عتمان الأمين العام للمجلس والسفير صلاح عبد الصادق مساعد وزير الخارجية للشئون البرلمانية

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