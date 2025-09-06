قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
إعلان جوائز مهرجان فينيسيا السينمائي و"صوت هند رجب" يحصد جائزة الأسد الفضي
شهيدان ومصابون بقصف الاحتلال غزة وخان يونس
وزير الطيران المدني: تطور نوعي فى أسطول مصر للطيران
علي ناصر يحصد فضية بطولة العالم للكونغ فو في البرازيل| صور
تحذير عاجل.. مشروبات الدايت تدمر المخ والدماغ
مؤشرات أسعار الحج السياحي 1447هـ ورسوم جدية الحجز
إعلام عبري: الإمارات تهدد بالانسحاب من اتفاقيات إبراهيم إذا مضت إسرائيل في ضم الضفة الغربية
محافظ الإسكندرية يشهد احتفالية المولد النبوي الشريف بمسجد البوصيري|صور
تحديد جلسة 30 سبتمبر للنطق بالحكم في دعوى تعويض ضد أحمد صلاح حسني
Roblox.. جنة الأطفال الافتراضية أم فخ التهديدات الخفية؟
بشرى سارة لـ جمهور الأهلي قبل مباراة إنبي
مارك زوكربيرج يقاضي مارك زوكربيرج بسبب المعاناة.. ما القصة؟
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

رئيس (أفريكسم بنك): متوسط دخل الفرد في إفريقيا ارتفع إلى 2,500 دولار سنويا في 2024

أفريكسم بنك
أفريكسم بنك
أ ش أ

قال بنديكت أوراما رئيس البنك الإفريقي للتصدير والاستيراد (أفريكسم بنك) إن القارة الإفريقية حققت خلال السنوات الأخيرة تقدماً اقتصادياً ملحوظاً، إذ ارتفع متوسط دخل الفرد من 1,900 دولار سنويا عام 2016 إلى 2,500 دولار في 2024، غير أن تقارير دولية أظهرت أن ثمار هذا النمو لم تُوزَّع بعد بالعدالة المطلوبة.
جاء ذلك خلال كلمة رئيس البنك الإفريقي للتصدير والاستيراد بافتتاح الدورة الخامسة لبرنامج شبكة الإدارات المحلية الإفريقية (AfSNET) اليوم السبت في الجزائر العاصمة، بحضور كبار المسؤولين وقادة الحكومات المحلية من إفريقيا ومنطقة الكاريبي.
وأكد أوراما أن المشاركة الواسعة بالدورة "ترسل رسالة قوية مفادها أن القيادة المحلية ركيزة أساسية لتحول إفريقيا"، وأبرز أن الجزائر تمثل نموذجاً ملهماً في هذا المجال، حيث انتقلت منذ ثمانينيات القرن الماضي من مركزية التخطيط إلى تعزيز التنمية المحلية، وهو ما انعكس في تسجيلها أدنى مستويات الفوارق الاجتماعية في إفريقيا.
وشدّد على أن البنية التحتية المتطورة، وقطاع الطاقة المتجددة، والموقع الاستراتيجي للجزائر يجعلها مؤهلة للعب دور محوري كمحور تجاري في إطار اتفاقية التجارة الحرة القارية الأفريقية (AfCFTA). وعرض أوراما أبرز إنجازات شبكة AfSNET منذ إطلاقها عام 2021.
وأوضح أن الجزائر تحولت إلى منصة ديناميكية لتعزيز الشراكات بين المحليات وتسهيل الوصول إلى التمويل والمعرفة وفرص الاستثمار. وكشف عن أن البنك التزم بتوفير ملياري دولار لدعم مشاريع المحليات، مذكراً بنماذج ناجحة مثل تطوير مناطق صناعية وموانئ في نيجيريا، ومصنع أدوية متطور في كينيا يعتمد على تقنيات مبتكرة في التصنيع الدوائي. كما أشار إلى مبادرات التدريب وبناء القدرات التي أطلقها البنك بالشراكة مع وكالات ترويج الاستثمار، بما في ذلك تنظيم ورش عمل متخصصة في نيجيريا وكينيا، بهدف رفع جاهزية المشاريع الاستثمارية وتحسين جاذبية الأقاليم الأفريقية للاستثمار الدولي.
وختم أوراما كلمته بتأكيد أن "تحول إفريقيا سينطلق بقدر كبير من المستوى المحلي، متى ما توفرت له الموارد والأسواق والأدوات اللازمة للتنافس”. ودعا إلى استثمار اللحظة التاريخية التي تجمع القادة في الجزائر لبناء مستقبل أكثر ازدهاراً للقارة، قبل أن يعلن أن النسخة السادسة من مؤتمر AfSNET ستحتضنها ولاية كروس ريفر في نيجيريا عام 2026".
 

البنك الإفريقي للتصدير والاستيراد القارة الإفريقية أفريكسم بنك التقدم الاقتصادي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

جيسي جي

بسبب مرضها بسرطان الثدي.. فنانة شهيرة تقرر إلغاء حفلاتها

قطع الكهرباء

بعد قطعها 3 أيام.. موعد انتظام التيار الكهربائي في 20 قرية وعزبة بأسيوط

مضخة السكر

توجيهات رئاسية.. تعميم أجهزة مراقبة السكر للأطفال المصابين من النوع الأول

حسام حسن

فيفا يفاجئ منتخب مصر بقرار جديد بعد الفوز على إثيوبيا .. ماذا حدث؟

جون إدوارد

جون إدوارد يفاجئ نجم الزمالك بعد أنباء توقيعه للأهلي .. ما القصة؟

صاحب فيديو تحريم المولد النبوي يعتذر

صاحب فيديو تحريم المولد النبوي يعتذر "ابنكم وغلط وكل ابن آدم خطاء"

منبر المسجد

وزارة الأوقاف: اعتلاء المنابر للمعتمدين فقط

صلاة الخسوف

إقامة صلاة الخسوف غداً.. اعرف وقتها وكيفيتها و5 سنن فعلها النبي عند حدوث الظاهرة

ترشيحاتنا

سفير مصر بمونروفيا يبحث مع وزيرة الخارجية والصحة بليبيريا التعاون بين البلدين

سفير مصر بمونروفيا يبحث مع وزيرة الخارجية والصحة بليبيريا التعاون بين البلدين|صور

رئيس جمهورية الكونجو الديمقراطية يشيد بالجهود التي تبذلها مصر لتعزيز الاستقرار والتنمية في بلاده

رئيس جمهورية الكونجو الديمقراطية يشيد بالجهود التي تبذلها مصر لتعزيز الاستقرار والتنمية في بلاده

سفير مصر بالرباط ووزير النقل المغربي يشيدان بمتانة روابط الصداقة والأخوة بين البلدين

سفير مصر بالرباط ووزير النقل المغربي يشيدان بمتانة روابط الصداقة والأخوة بين البلدين

بالصور

تحذير عاجل.. مشروبات الدايت تدمر المخ والدماغ

المشروبات الغازية الدايت
المشروبات الغازية الدايت
المشروبات الغازية الدايت

يمنع أمراضا خطيرة ويحسن الخصوبة .. ماذا يحدث عند تناول التمر يوميا

التمر
التمر
التمر

تأثيرات خطيرة لإدمان الوجبات السريعة.. فكيف تتخلص منها

كيف يؤثر الإفراط في تناول الوجبات السريعة على صحتك؟
كيف يؤثر الإفراط في تناول الوجبات السريعة على صحتك؟
كيف يؤثر الإفراط في تناول الوجبات السريعة على صحتك؟

دخل حالة الطوارئ وطلع تانى .. كيف تنتقل عدوى جدري القرود

جدرى القرود
جدرى القرود
جدرى القرود

فيديو

الدكتور محمود سامي قنيبر

الرئيس السيسي كلمه يباركله .. من هو الدكتور البطل محمود سامي قنيبر؟

هل يعتزل ميسي قبل مونديال 2026

هل يعتزل ميسي قبل مونديال 2026؟.. رسالة تثير الجدل

كروان مشاكل

بعلن اعتزالي.. أول ظهور لكروان مشاكل بعد الإفراج عنه

لقاء وزير الدفاع

وزير الدفاع يلتقى نظيره الغاني لبحث التعاون العسكري المشترك

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب.. استراتيجية المواجهة الشاملة: كيف تسبق مصر خصومها بخطوة؟

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: ماذا نريد من البرلمان القادم

د.صابر حارص

د.صابر حارص يكتب: خطبة مزعجة ومعايير مطلوبة

د. هبة عيد

د. هبة عيد تكتب: للعمر حسابات أخرى

يسى بيومي

عيسى بيومي يكتب: هل يمكن إنقاذ الإنسانية من أخطار الذكاء الاصطناعي؟

المزيد