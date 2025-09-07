أمين "التجارة الحرة الإفريقية": المحليات قاطرة لتسريع التكامل الاقتصادي للقارة

أكد الأمين العام لأمانة منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية (AfCFTA) وامكيلي ميني، أن تمكين الحكم المحلي والإقليمي يشكل ركيزة أساسية لتحقيق أهداف التكامل الاقتصادي للقارة، مشددًا على أن "التحول لن يُبنى من أعلى إلى أسفل فقط، بل من القاعدة إلى القمة، في البلديات والولايات والمقاطعات حيث تُترجم السياسات إلى واقع يومي في حياة المواطنين".

جاء ذلك خلال كلمته في الجلسة الافتتاحية لمؤتمر شبكة الحكومات دون الوطنية الإفريقية (AfSNET) للاستثمار في نسخته الخامسة، والمنعقد على هامش المعرض التجاري الإفريقي البينية (IATF2025) بالعاصمة الجزائرية، بحضور كبار المسؤولين وقادة الولايات والبلديات وممثلي القطاعين العام والخاص من إفريقيا والكاريبي.

وأشار إلى أن دور الحكومات المحلية لا يقتصر على التخطيط، بل يمتد إلى الاستثمار في البنية التحتية الداعمة للتجارة – من طرق وسكك حديدية وموانئ وأنظمة طاقة – إضافة إلى تعزيز إدماج المشروعات الصغيرة والمتوسطة والتعاونيات والتجارة غير الرسمية، بما يضمن نموًا أكثر شمولًا وعدالة.

وشدد على أن الشراكات بين القطاعين العام والخاص (PPPs) ستكون مفتاحًا لتعبئة الموارد وتنفيذ مشروعات كبرى، داعيًا إلى تسريع إنشاء شركات لتأمين التمويل دون إثقال كاهل الميزانيات العمومية.

كما أبرز أهمية أدوات التحول الرقمي مثل "بوابة التجارة الإفريقية" (ATG) التي أطلقها أفريكسم بنك لدعم الشفافية وتسهيل المعاملات التجارية.