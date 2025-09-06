قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
بعد تلويحه باستخدام القوات في شيكاغو.. حاكم إلينوي يصف ترامب بـ«الديكتاتور»
رسمياً.. أسعار البنزين اليوم الأحد
عشبة غير متوقعة تكافح سرطان المبيض والبروستاتا والجلد.. تعرّف عليها
«الحضري»: كلنا داعمون للمنتخب الأول.. وأعتذر عن أي سوء فهم حدث
تم اختياره بعناية فائقة.. محلل رياضي يشيد بـ منتخب مصر الثاني أمام تونس
مدحت عبدالهادي: الزمالك لا يملك شكلاً.. وتشعر أنه فريق «هواة»
نجم الأهلي السابق: مواجهة بوركينا فاسو «نقطة فاصلة».. ويقترح تشكيلًا هجوميًا قويًا
92 شهيدًا فلسطينيًا الليلة.. إسرائيل تقصف الأبراج السكنية وتدعو الأهالي للفرار من غزة
الممثل الخاص للرئيس الروسي: بوتين وترامب سيمنعان حدوث حرب عالمية ثالثة
سفير مصر في بوركينا فاسو: الجماهير البوركينية تترقب وصول المنتخب الوطني لمشاهدة محمد صلاح
أملٌ جديد لمرضى السرطان .. لقاح روسي آمن وفعّال وجاهز الآن | تفاصيل
مظاهرات ومواجهات.. غاز مسيل للدموع وقنابل صوتية لتفريق المحتجين في صربيا
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
اقتصاد

تراجع جديد في سعر جرام الذهب مساء اليوم 6-9-2025.. تفاصيل

محمد يحيي

مع اقتراب انتهاء تداولات مساء اليوم السبت الموافق 6-9-2025، فقد سعر الذهب قدراً جديدًا من قيمته داخل محلات الصاغة المصرية

خسارة جديدة في السوق المحلي

وتراجع سعر جرام الذهب اليوم مقدارا جديدا سجل 5 جنيهات أخري منذ بدء التعاملات المسائية ليصل مجمل ما فقده المعدن الأصفر نحو 10 جنيهات جديدة.

تحرك المعدن الأصفر في الصاغة

قبل انتهاء تعاملات الأسبوع الماضي، أظهر سعر الذهب زيادة داخل السوق المحلية بقيمة اقتربت من 220 جنيه في المتوسط منها 60 جنيه خلال تعاملات أمس .

آخر تحديث لسعر الذهب اليوم

وسجل متوسط سعر جرام الذهب داخل الصاغة حوالي 4840 جنيه في آخر تحديث له قبل قليل.

سعر عيار 24 اليوم

سجل سعر عيار 24 الأكثر قيمة نحو 5531 جنيه للبيع و 5560 جنيه للشراء

سعر الذهب يحبس الأنفاس.. عيار 21 يتجاوز 5000 جنيه رسميًا بالمصنعية

سعر عيار 21 اليوم

بلغ سعر عيار 21 الأكثر انتشارا نحو 4840 جنيه للبيع و 4865 جنيه للشراء.

سعر عيار 18 اليوم

وصل سعر عيار 18 الأوسط بين أعيرة الذهب إلى4148 جنيه للبيع و 4170 جنيه للشراء 

سعر الذهب اليوم في مصر وعيار 21 الآن بالصاغة عقب آخر انخفاض

سعر عيار 14 اليوم

سجل سعر عيار 14 الأقل قيمة نحو  3226 جنيه للبيع و 3243 جنيه للشراء

سعر الجنيه الذهب اليوم

بلغ سعر الجنيه الذهب نحو 38.72 ألف جنيه للبيع و 38.92 ألف جنيه للشراء

سعر أوقية الذهب اليوم

وصل سعر أوقية الذهب إلي 3586 دولار للبيع و 3587 دولار للشراء.

 الذهب يسجل أرقامًا قياسية عالميًا.. والسوق المحلي يتأثر بشدة

أكد هاني ميلاد، رئيس الشعبة العامة للذهب والمجوهرات بالاتحاد العام للغرف التجارية، أن أسعار الذهب العالمية سجلت مستويات قياسية غير مسبوقة، حيث وصل سعر الأوقية إلى 3535 دولارًا، وهو رقم لم يشهده السوق من قبل.

وأشار إلى أن السوق المحلي يتأثر بشكل مباشر بما يحدث عالميًا، بنسبة تصل إلى 95%، بينما تمثل النسبة المتبقية عوامل داخلية، أبرزها العرض والطلب.

 الدولار يلعب دورًا حاسمًا في تحجيم الارتفاعات محليًا

أوضح “ميلاد” أن سعر عيار 21 من الذهب كان من الممكن أن يسجل ما يقرب من 5000 جنيه للجرام، لولا الانخفاضات الأخيرة في سعر الدولار داخل السوق المصري، حيث وصل إلى 48 جنيهًا تقريبًا، مما خفف من وطأة ارتفاع الذهب عالميًا على المستهلك المصري.

وأضاف أن التوترات الجيوسياسية في العالم تؤثر بشكل مباشر على أسعار الذهب، خاصة في ظل اتجاه بعض الدول – مثل الصين – إلى زيادة احتياطاتها من الذهب عبر الشراء المستمر، الأمر الذي يدفع الأسعار لمزيد من الارتفاع.

توقعات بارتفاع مستمر حتى نهاية 2025

كشف رئيس الشعبة أن التوقعات تشير إلى استمرار الارتفاعات في أسعار الذهب حتى نهاية العام الجاري على الأقل، مرجحًا أن تكون هذه الارتفاعات تدريجية لكنها مستمرة.

وأشار إلى أن خفض أسعار الفائدة في الولايات المتحدة يشجع المستثمرين عالميًا على الاتجاه نحو شراء الذهب كأداة تحوط، وهو ما يدعم الأسعار على المدى الطويل.

 نصيحة ذهبية "اشترِ الآن.. الذهب لا يخسر"

وجه "ميلاد" نصيحة مباشرة للمواطنين، قائلاً:"من يمتلك أموالًا فعليه شراء الذهب فورًا.. لأنه لا يخسر أبدًا، وهو الملاذ الآمن دائمًا".

وأوضح أن المرحلة الحالية تشهد زيادة مستمرة في الأسعار، وهو ما يجعل التريث مخاطرة، مؤكداً أن من يشتري الآن يضمن استثمارًا آمنًا طويل الأجل، مقارنة بأدوات أخرى أكثر تقلبًا.

 الذهب يبقى الخيار الأفضل في ظل الغموض الاقتصادي العالمي

واختتم "ميلاد" حديثه بالتأكيد على أن الاستثمار في الذهب لا يرتبط فقط بالعائد المادي، بل بكونه وسيلة للحفاظ على القيمة، خاصة في أوقات عدم الاستقرار الاقتصادي، سواء عالميًا أو محليًا.

