الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

آخر تحديث لسعر الذهب عيار 21 اليوم 6-9-2025

الذهب
الذهب
محمد يحيي

سجل سعر أشهر جرام ذهب، انخفاضًا طفيفًا مع اقتراب انتهاء تعاملات مساء اليوم السبت الموافق 6-9-2025، داخل محلات الصاغة في مصر.

حجم تراجع عيار 21 اليوم

مع بداية تعاملات مساء اليوم، فقد سعر عيار 21 الأكثر شهرة من بين الأعيرةالذهبية نحو 5 جنيهات من قيمته.

آخر تحديث لسعر عيار 21 اليوم

بلغ آخر تحديث لسعر عيار 21 الأكثر تداولًا؛ حوالى 4845 جنيه للبيع و 4870 جنيه للشراء.

 

200 جنيه.. قفزة جديدة في سعر الذهب وعيار 21 يفوق التوقعات

تحركات الذهب

ووسجل سعر جرام المعدن الأصفر زيادة وصلت 60 جنيه على الأقل في ختام تعاملات أمس ليكلل صعوده منذ مطلع الأسبوع الماضي لما يقارب من 230 جنيه في الجرام الواحد.

آخر تحديث لسعر الذهب

وصل آخر قيمة مسجل في قيمة وسعر جرام الذهب اليوم نحو 4845 جنيه في المتوسط.

سعر عيار 24 اليوم

سجل سعر عيار 24 الأكثر قيمة نحو 5537 جنيه للبيع و 5565 جنيه للشراء.

سعر الذهب يحبس الأنفاس.. عيار 21 يتجاوز 5000 جنيه رسميًا بالمصنعية

سعر عيار 21 اليوم

بلغ سعر عيار 21 الأكثر انتشارا نحو 4845 جنيه للبيع و 4870 جنيه للشراء.

سعر عيار 18 اليوم

وصل سعر عيار 18 الأوسط بين أعيرة الذهب إلى 4152 جنيه للبيع و 4174جنيه للشراء.

سعر الذهب اليوم في مصر وعيار 21 الآن بالصاغة عقب آخر انخفاض

سعر عيار 14 اليوم

سجل سعر عيار 14 الأقل قيمة نحو 3230 جنيه للبيع و 3246 جنيه للشراء.

سعر الجنيه الذهب اليوم

بلغ سعر الجنيه الذهب نحو 38.76 ألف جنيه للبيع و 38.96 ألف جنيه للشراء.

سعر أوقية الذهب اليوم

وصل سعر أوقية الذهب إلي 3586 دولار للبيع و 3587 دولار للشراء.

سعر الذهب

 الذهب يسجل أرقامًا قياسية عالميًا.. والسوق المحلي يتأثر بشدة

أكد هاني ميلاد، رئيس الشعبة العامة للذهب والمجوهرات بالاتحاد العام للغرف التجارية، أن أسعار الذهب العالمية سجلت مستويات قياسية غير مسبوقة، حيث وصل سعر الأوقية إلى 3535 دولارًا، وهو رقم لم يشهده السوق من قبل.

وأشار إلى أن السوق المحلي يتأثر بشكل مباشر بما يحدث عالميًا، بنسبة تصل إلى 95%، بينما تمثل النسبة المتبقية عوامل داخلية، أبرزها العرض والطلب.

 الدولار يلعب دورًا حاسمًا في تحجيم الارتفاعات محليًا

أوضح “ميلاد” أن سعر عيار 21 من الذهب كان من الممكن أن يسجل ما يقرب من 5000 جنيه للجرام، لولا الانخفاضات الأخيرة في سعر الدولار داخل السوق المصري، حيث وصل إلى 48 جنيهًا تقريبًا، مما خفف من وطأة ارتفاع الذهب عالميًا على المستهلك المصري.

وأضاف أن التوترات الجيوسياسية في العالم تؤثر بشكل مباشر على أسعار الذهب، خاصة في ظل اتجاه بعض الدول – مثل الصين – إلى زيادة احتياطاتها من الذهب عبر الشراء المستمر، الأمر الذي يدفع الأسعار لمزيد من الارتفاع.

توقعات بارتفاع مستمر حتى نهاية 2025

كشف رئيس الشعبة أن التوقعات تشير إلى استمرار الارتفاعات في أسعار الذهب حتى نهاية العام الجاري على الأقل، مرجحًا أن تكون هذه الارتفاعات تدريجية لكنها مستمرة.

وأشار إلى أن خفض أسعار الفائدة في الولايات المتحدة يشجع المستثمرين عالميًا على الاتجاه نحو شراء الذهب كأداة تحوط، وهو ما يدعم الأسعار على المدى الطويل.

 نصيحة ذهبية "اشترِ الآن.. الذهب لا يخسر"

وجه "ميلاد" نصيحة مباشرة للمواطنين، قائلاً:"من يمتلك أموالًا فعليه شراء الذهب فورًا.. لأنه لا يخسر أبدًا، وهو الملاذ الآمن دائمًا".

وأوضح أن المرحلة الحالية تشهد زيادة مستمرة في الأسعار، وهو ما يجعل التريث مخاطرة، مؤكداً أن من يشتري الآن يضمن استثمارًا آمنًا طويل الأجل، مقارنة بأدوات أخرى أكثر تقلبًا.

 الذهب يبقى الخيار الأفضل في ظل الغموض الاقتصادي العالمي

واختتم "ميلاد" حديثه بالتأكيد على أن الاستثمار في الذهب لا يرتبط فقط بالعائد المادي، بل بكونه وسيلة للحفاظ على القيمة، خاصة في أوقات عدم الاستقرار الاقتصادي، سواء عالميًا أو محليًا.

