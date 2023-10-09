حزب المؤتمر: على جميع المرشحين المحتملين للانتخابات الرئاسية الالتزام بالإجراءات.. والتصدي للمخالفين

قال اللواء رضا فرحات نائب رئيس حزب المؤتمر، إن العملية الانتخابية تجرى وفق أسس قانونية نص عليها الدستور المصري، فضلا عن أن الهيئة الوطنية للانتخابات تقف على مسافة واحدة من جميع المرشحين المحتملين للانتخابات الرئاسية 2024.

وأضاف نائب رئيس حزب المؤتمر، أنه يجب على جميع المرشحين المحتملين للانتخابات الرئاسية أن يلتزموا بالإجراءات التي حددتها الهيئة الوطنية للانتخابات، وعدم استغلال الوضع الحالي في نشر الأكاذيب أو الشائعات، فضلا عن ضرورة التصدي بكل حزم وقوة للمخالفين للقانون، واتخاذ كافة الإجراءت القانوينة ضددهم.

وعن مغازلة بعض المرشحين لجماعة الإخوان الإرهابية للحصول على تأيديهم، أكد فرحات أن القوى السياسية نبذت جماعة الإخوان الإرهابية في الماضي، ولا ترضى بوجودها في الحياة السياسية من جديد بعد عمليات التخريب والقتل والإرهاب التي قاموا بها ضد الشعب المصري بأكمله خلال السنوات الماضية، وذلك بعدما فشلت في إدارة البلاد خلال فترة حكم المعزول.