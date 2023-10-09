انفجارات قوية.. صفارات الإنذار تدوي في القدس

أفادت وكالة “رويترز” للأنباء، اليوم الإثنين، بسماع دوي صافرات الإنذار تدوي في مدينة القدس ومحيطها.

وبدورها، أفادت صحيفة “تايمز أوف إسرائيل”، بأن بسماع دوي انفجارات قوية في القدس.

وأوضحت صحيفة “هارتس” العبرية، أنه إطلاق صاروخ باتجاه منطقة القدس.

ولا توجد تقارير فورية عن وقوع إصابات أو أضرار.

ومنذ قليل، أفادت صحيفة “تايمز أوف إسرائيل”، بدوي صافرات الإنذار في عدد كبير من مستوطنات جنوب إسرائيل بعد أن أطلقت المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة وابلا كبيرا من الصواريخ.

وتشمل المستوطنات المستهدفة عسقلان وياد مردخاي ونتيف هعسارة ومناطق أخرى شمال القطاع مباشرة.

وأفادت صحيفة ”تايمز أوف إسرائيل”، بدوي صافرات الإنذار في العديد من المستوطنات القريبة من قطاع غزة، بما في ذلك مستوطنات كيسوفيم وسديروت وكفار عزة.

ولم تكشف الصحيفة العبرية، أي تفاصيل فورية عن التأثيرات.