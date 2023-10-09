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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

حزب المؤتمر يحذر من تحرير توكيلات مزورة لصالح أحد المرشحين المحتملين للانتخابات الرئاسية

السعيد غنيم
السعيد غنيم

حذر الدكتور السعيد غنيم النائب الأول لرئيس حزب المؤتمر والخبير الاقتصادي، من تحرير توكيلات مزورة لصالح أحد المرشحين المحتملين لانتخابات الرئاسة 2024، قائلا:" تلاحظ مؤخرا قيام بعض المواطنين بتحرير توكيلات مزورة لصالح أحد المرشحين المحتملين"

واشاد غنيم، بجهود الأجهزة الأمنية في القاء القبض على عناصر المنظومة، بداية من المطبعة والأشخاص بمحافظات (الإسكندرية- الجيزة – الفيوم – السويس) وذلك بعد تكثيف التحريات والقاء القبض عليهم أثناء قيامهم بتحرير توكيلات مزورة لصالح أحد المرشحين المحتملين للإنتخابات الرئاسية ووضعهم توقيعات عليها للإدعاء بأنها صادرة عن مكاتب الشهر العقارى.

وأضاف النائب الأول لرئيس حزب المؤتمر، أن العملية الانتخابية تسير بشفافية ونزاهة، والهيئة الوطنية للانتخابات أعلنت وقزفها على مسافة واحدة من جميع المرشحين للانتخابات الرئاسية المقبلة، ومن ثم هناك منز يريد ام يعمل بالمختلفة للقانون، متسائلا:" هل من يقوم بتزوير التوكيلات يستحق حتى ان يخوض الانتخابات الرئاسية المقبلة؟".

الجدير بالذكر أنه  عثر على  596  نسخة من التوكيلات المزورة "خالية البيانات"، وتم تحديد وضبط صاحب المطبعة التى قامت بطباعة التوكيلات المزورة، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم وعرضهم على النيابة العامة.

لدكتور السعيد غنيم توكيلات مزورة المرشحين المحتملين لانتخابات الرئاسة 2024 الرئاسة تقنية الفار

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