لحشد تحرك سياسى برلماني عربي.. جبالي يستقبل رئيس المجلس الوطني الفلسطيني

استقبل المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب اليوم الاثنين، بمقر مجلس النواب روحي فتوح رئيس المجلس الوطني الفلسطيني.

واستعرض رئيس المجلس الوطني الفلسطيني، في مُستهل اللقاء، آخر تطورات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية، على ضوء التصعيد الدائر حالياً في قطاع غزة، داعياً إلى تحرك سياسي برلماني عربي لتقديم الدعم للشعب الفلسطيني.

من جانبه، أكد المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب على اتفاقه بشأن ضرورة حشد تحرك سياسي برلماني عربي لدعم الشعب الفلسطيني، مُستعرضاً الجهود المصرية المُكثفة الرامية للتهدئة ووقف التصعيد الحالي.