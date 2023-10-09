فرصة.. الإسكان: طرح قطع أراض جديدة بالصعيد.. الأسعار والمساحات ونظام السداد

تواصل وزارة الإسكان ممثلة فى هيئة المجتمعات العمرانية طرح قطع الأراضي الاستثمارية بأنشطة متنوعة ، وتطرح الهيئة بمدينة قنا الجديدة أرضا بمساحة 6858 مترا بسعر 3.5 ألف جنيه بنشاط تعليمي، وأرضا بمساحة 3883 مترا بسعر10 آلاف جنيه بنشاط تجاري، وأرضا بمساحة 2095 مترا بسعر 10 آلاف جنيه بنشاط تجاري.

كما تطرح أرضا بمساحة 450 مترا بسعر11.4 ألف جنيه بنشاط تجاري، وأرض بمساحة 868 مترا بسعر1.7 الف جنيه بنشاط مخازن.

الأسعار والمساحات



وتطرح بمدينة طيبة الجديدة أرض بمساحة 2000 متر بسعر 1.9 ألف جنيه بنشاط اداري، وأرض بمساحة 1605 أمتار بسعر4.1 ألف جنيه بنشاط تجاري.

نظام السداد

يتم استكمال نسبة السداد حتي 15% من قيمة الأرض بالجنيه المصري (10% تم سدادها ونسبة الـ 5% تلتزم الشركة بسدادها خلال شهر من تاريخ الإخطار بموافقة مجلس الإدارة حال الموافقة علي التخصيص ) بالإضافة الي (١٪مصاريف إدارية و0.5٪ مجلس أمناء) على أن يتم التعامل بالسعر النهائي المعتمد من اللجنة العقارية الرئيسة؛ ويتم سداد باقي ثمن الأرض على10 أقساط نصف سنوية متساوية بالجنيه المصري يستحق القسط الأول منها بعد 6 أشهر من التاريخ المحدد لسداد الدفعة المقدمة، وعلى أن يتم تحميل كافة الأقساط بالأعباء المالية المقررة وفقًا لمتوسط معدل سعر الفائدة المعلن على الجنية المصري من البنك المركزي المصري عن مده 3 أشهر السابقة لتاريخ استحقاق القسط بالإضافة إلى 1% وفقًا لتعليمات وزارة المالية و0.5% مصاريف إدارية.