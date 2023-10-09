مصادر رفيعة المستوى تحذر من دفع الفلسطينيين للنزوح الجماعي تجاه الحدود المصرية

حذرت مصادر مصرية رفيعة المستوى في تصريحات لقناة القاهرة الإخبارية من دفع الفلسطينيين العزل تجاه الحدود المصرية وتغذية بعض الأطراف لدعوات النزوح الجماعي.

وقالت المصادر لـ القاهرة الاخبارية، إن مصر لم تتوان منذ تفاقم الاوضاع في الاراضي المحتلة و كثفت اتصالاتها بكافة الأطراف الفاعلة للمجتمع الدولي لوقف التصعيد وحقنا لدماء الشعب الفلسطيني.

واكدت المصادر ان رؤية القاهرة كانت بعيدة المدى عندما حذرت الجميع من خطورة الموقف وتداعيات ذلك على ثوابت القضية الفلسطينية.

وشددت المصادر على خطورة دعوات النزوح لانها كفيلة بتفريغ القطاع من سكانه وتصفية القضية الفلسطينية ذاتها فضلا عن كون السيادة المصرية ليست مستباحة .

وحمل المصدر سلطة الاحتلال مسؤولية ضرورة ايجاد ممرات انسانية لنجدة شعب غزة، مؤكدا على ضرورة الاستجابة لصوت العقل وايقاف العمليات العسكرية بشكل فوري.