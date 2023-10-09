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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

بالمدائح والأناشيد.. المنشد رضوان محمود يرسم البهجة على وجوه مرضى أورام الصعيد

بالمدائح والأناشيد
بالمدائح والأناشيد ...المنشد رضوان محمود يرسم البهجه علي وجو

"سيدنا النبى حنين سهل كدا ولين، بهذه الكلمات أنشد المنشد الشاب رضوان محمود  لمرضى السرطان والمرافقين لهم فى مستشفى شفاء الأورمان لعلاج الأورام بالمجان بمنطقة طيبة في الأقصر، خلال الاحتفال بذكرى مولد النبي محمد صلى الله عليه وسلم، ولتقديم الدعم لمرضى السرطان.

 

وقدم المنشد رضوان محمود، عددا من القصائد الدينية والابتهالات المعروفة مثل « قمرا ، وأحباب رسول الله ، أنت نور » وسط تفاعل كبير للمرضى وذويهم فى مواقع الانتظار بالأقسام المختلفة، كما وزع المنشد الشاب الهدايا والألعاب وحلوي المولد على الأطفال المرضي داخل مستشفي شفاء الاورمان لعلاج سرطان الأطفال.

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وأكد المنشد رضوان محمود على أن المستشفى يقدم دورا كبيرا وفعالا فى علاج مرضى الأورام السرطانية بالمجان، لكافة الأعمار السنية، معبرا عن سعادته بالتواجد ومشاركته المرضى ، ومواصلة دعمه للمستشفى، قائلاً:" أنه سيكرر زياراته لها كلما تواجد بمحافظة الأقصر، للمساهمة ولو بالقليل فى إدخال البهجة بقلوب مرضى السرطان".

 

ووجه محمود فؤاد الرئيس التنفيذي لمؤسسة شفاء الأورمان الشكر للمنشد رضوان محمود مؤكدا أن المستشفى يفتح زراعيه لجميع المبادرات والمؤسسات والأفراد الذين يرغبون في دعم المرضي مشيرا إلى أن فكرة الدعم النفسي من خلال الإنشاد الديني أثبتت نجاحها حيث يتفاعل المرضي وذويهم مع مثل هذه الفعاليات.

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الأقصر الإنشاد الديني الهدايا والألعاب الرئيس التنفيذي المؤسسات والأفراد دعم لمرضي السرطان مولد النبي محمد

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