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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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علاء فاروق يكشف تفاصيل قرض مبادرة باب رزق من البنك الزراعي المصري

علاء فاروق
علاء فاروق

كشف علاء فاروق، رئيس مجلس إدارة البنك الزراعي المصري تفاصيل مبادرة باب رزق، موضحا أن المبادرة تمنح الشمول المالي فرصة للانتشار مع خلق فرص عمل للمواطنين مع تخفيف عبء التوظيف عن كاهل الدولة.

 

أكد علاء فاروق، رئيس مجلس إدارة البنك الزراعي المصري، أن حملة «باب رزق» تمنح المواطنين قرض من 2000 لـ15 ألف جنيه يسدد من شهرين لـ12 شهرا، بحسب إمكانية وقدرة العميل ورغبته في طريقة السداد.

 

وأضاف علاء فاروق خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، عبر برنامج "صالة التحرير"، المذاع على قناة صدى البلد، أن هناك مبادرات بشأن التخفيف عن المتعثرين في سداد القروض، وهذا الأمر يخص القطاع المصرفي وريادة الأعمال.

 

حصل على القرض المناسب

وأشار رئيس مجلس إدارة البنك الزراعي المصري، إلى أنه يمكن للمواطن التقدم للفروع بالقرى التي وصل عددها إلى 1400 فرع، ويتقدم  بالرقم القومي فقط، ويحصل على القرض المناسب له، و ويتمثل الحد الأدني في حجم التمويل 2000 جنيه، أما الحد الأقصى 10000 جنيه، وتكون الحد الأدني في مدة التمويل 6 أشهر، والأقصى 12 شهرا.

 

وقال إن نسب التعثر بدأت تقل وفق توجيهات البنك المركزي، وعدد العملاء زاد خلال الـ3 سنوات الماضية، ووصلت المحفظة الخاصة بالعملاء في البنك الزراعي لـ 72 مليار جنيه، و170 مليار جنيه في محفظة الودائع، مع زيادة عدد العملاء الشهر الماضي بواقع 12 ألف عميل الشهر الماضي.

 

علاء فاروق البنك الزراعي المصري مبادرة باب رزق عزة مصطفي القطاع المصرفي ريادة الاعمال

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