محافظ الوادي الجديد يعقد اجتماعا مع المعنيين بشأن تخفيض الأسعار

عقد اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، صباح اليوم، اجتماعًا بشأن مبادرات تخفيض أسعار السلع الأساسية بالمحافظة؛ وذلك ضمن جهود ضبط الأسواق وتخفيف العبء عن كاهل المواطنين، بحضور عددٍ من القيادات التنفيذية، ورؤساء المراكز، وممثلي الجهات المعنية، وعددٍ من كبار التجار.

حيثُ أكّد المحافظ على ضرورة التعاون بين كافّة الجهات المعنية لتوفير السلع الأساسية بأسعار مخفضة للمواطنين، وأعلن عن تبنّي المحافظة مبادرة جديدة؛ لتوفير السلع التموينية الأساسية بقيمة مخفضة من خلال البونات المدعمة؛ مُوجّهًا بتفعيل دور الجمعيات الفئوية بالتنسيق مع الشركة المصرية لتجارة الجملة، والتنسيق بين الجهات المُشاركة بالمبادرة؛ لسرعة تطبيقها وتفعيلها.