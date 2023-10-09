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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

واما يحيي حفلا غنائيا في جدة .. 13 أكتوبر

حفل واما
حفل واما

يحيي فريق واما حفل غنائي ساهر له ليلة 13 أكتوبر، على مسرح جدة سوبر دوم بالمملكة العربية السعودية، وتم طرح تذاكر الحفل للجمهور. 

ويشارك في حفل واما، كلا من المطربين: (رامي جمال، كريم محسن، محمد نور، أحمد باتشان، مها فتوني). 

حفل واما

سر استمرار فرقة واما

كانت حلت فرقة واما أحمد فهمي ومحمد نور وأحمد الشامي، ضيوفا علي الإعلامية ياسمين عز ببرنامج "كلام الناس" والمذاع عبر قناة "ام بي سي مصر"، للحديث عن بداية اشتراكهم في تقديم الأعمال الفنية.

وردا على سؤال ما سر استمرار فريق واما رغم تحقيق كل منهم نجومية خاصة به، قال الفنان أحمد فهمي: "الفلوس".

وأكد الفنان محمد نور، :"رغبتهم في استمرار التعاون بينهم وتقديم البومات مشتركة، مضيفا:"إحنا أصلا أصحاب، وعملنا شغل مع بعض وكنا مش عارفين إنه هينجح، لحد ما غنوة نجحت وابتدينا".

أوضح أحمد فهمي أن احتمال انفصالهم وارد بقوله: "أكيد في يوم من الأيام واما مش هتكمل، وأكيد نفسنا تفضل مستمرة".

 

محمد نور وفرقة واما

وكان كشف الفنان محمد نور ، عن رأيه في أغاني المهرجانات، كما تحدث عن علاقته بأصدقائه في فريق "واما".

وقال نور، خلال استضافته في برنامج "الستات مايعرفوش يكدبوا"، على قناة "CBC"، مع هبة الأباصيري، مني عبدالغني، إيمان عزالدين: "إن لكل مقام مقال والفنان يقدر يغني كل ألوان الأغاني، أنا قدمت أغنية جاني في ملعبي وهي من توزيع اسلام ساسو، وهو واحد من أشطر الناس والأغنية كانت حلوة جداً".

تطرق الحديث عن علاقته بأصدقائه من فريق واما، وقال: "أحمد الشامي من أطيب الشخصيات، وأحمد فهمي من أكتر الشخصيات اللي بتفهمي بشكل مباشر، ونادر حمدي من أكتر الشخصيات الكتومة ما تفهموش بسهولة، يعني ما تعرفش هو فرحان ولا زعلان ولا متضايق".

وأضاف: "أنا الحقيقة مبسوط ان كل واحد عمل حاجة ونجح ، ولما بنرجع مع بعض بنجتمع  بنعمل حاجة حلوة وروحنا كمان حلوة مع بعض، احنا ناقص بس نعمل فيلم سوا ان شاء الله يعني.".

وعن احتمالية تقديم فريق واما لعمل سينمائي معاً، قال الفنان محمد نور : "احنا كل شوية نمضي حاجة وبعدين كلنا بننشغل بأعمال تانية ونأجل التصوير، يعني في أفلام كتيرة ماضيين عليها ولسه مصورناش".

كشف نور أنه يحب تقديم كل ماهو جديد وأن تكون الأغنية جيدة، قائلاً: "بحب اشتغل مع ناس فاهمين وأعمل حاجة حلوة تعجب الجمهور".

واما فرقة واما فريق واما جدة السعودية

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