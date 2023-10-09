بالأسماء .. إصابة 5 أشخاص في حادث تصادم دراجتين ببني سويف

أصيب 5 شباب بإصابات مختلفة، بينهم شقيقين، اليوم الإثنين، إثر تصادم دراجتين ناريتين بطريق دنديل المطار بمركز ناصر ببنى سويف، وتم استدعاء سيارات الإسعاف لنقلهم إلى المستشفى.

وتلقت غرفة عمليات شرطة النجدة بمحافظة بني سويف بلاغًا يفيد بوقوع حادث تصادم دراجتين ناريتين بطريق دنديل المطار بمركز ناصر ببنى سويف، أسفر عن إصابة 5 شباب بإصابات مختلفة، جميعهم مقيمون بعزبة النقطة، وتم التوجيه بسرعة إنتقال سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث ونقل المصابين إلي المستشفي لتلقي العلاج اللازم لهم.

وعلى الفور انتقلت سيارات الإسعاف ببني سويف إلى مكان الحادث عقب إخطار من إدارة النجدة بالمحافظة والأهالى وتم نقل المصابين إلى مستشفى بنى سويف التخصصي، لتلقي العلاج اللازم لهم.

واستقبل مستشفى بنى سويف التخصصي 5 شباب مصابين بالحادث، جميعهم مقيمون بعزبة النقطة ببنى سويف، وهم : احمد جميل، 15 سنة، وبه جروح و كدمات، وأحمد ايمن، 15 سنة، وبه كدمات متفرقة، و حسن معتز ، 25 سنة، وبه إشتباه كسر بالفخذ الأيسر، و شقيقة هادي معتز، 24 سنة، وبه إشتباه كسر بالقدم اليمني، و عماد جمال، 30 سنة، وبه كدمات متفرقة.

وتم إجراء الإسعافات الأولية اللازمة لهم، وإجراء الفحوصات الطبية للوقوف على مدى إصابتهم ودرجة الإصابة التي تعرضوا لها خلال الحادث، وتحرير محضر بالواقعة وإتخاذ كافة الإجراءات القانونية المتبعة للوقوف على ملابسات الواقعة.