سعر شانجان CS 35 PLUS موديل 2024 في مصر .. صور

استطاعت شركة تصنيع السيارات الصينية شانجان، أن تقدم العديد من الاصدارات المتنوعة داخل السوق المصري، سواء من فئة السيدان أو من فئة الهاتشباك، أو من عائلية السيارات الرياضية المتعددة الاستخدامات والكروس اوفر الرياضية، ومن بينهم النسخة CS 35 PLUS والتي تقدم بموديلات 2024.

وتتوافر السيارة شانجان CS 35 PLUS موديل 2024 في السوق المصري عبر 3 فئات من التجهيزات هى، ELITE و PREMIUM والفئة عالية التجهيزات FLAGSHIP، حيث تبدأ اسعارها الرسمية من 860 الف جنيه وحتى 980 الف جنيه.

شانجان CS 35 PLUS موديل 2024

ويقدم "صدى البلد" في اطار هذا الموضوع اسعار السيارة شانجان CS 35 PLUS موديل 2024 الرسمية في السوق المصري، وابرز المواصفات الفنية.

شانجان CS 35 PLUS موديل 2024

المواصفات الفنية لـ شانجان CS 35 PLUS موديل 2024

محرك 4 سلندر.

سعة 1600 سي سي.

قوة 160 حصان.

عزم دوران 260 نيوتن متر.

ناقل حركة أوتوماتيك 7 غيار.

تقنية الدفع الامامي.

شانجان CS 35 PLUS موديل 2024

تجهيزات السيارة شانجان CS 35 PLUS موديل 2024

نظام صوتي ترفيهي.

مكيف هواء.

بلوتوث ومدخل AUX و USB.

ريموت كنترول للتحكم.

انذار.

مانع للسرقة.

زجاج كهربائي أمامي وخلفي.

شانجان CS 35 PLUS موديل 2024

مكيف هواء.

مثبت سرعة.

زر تشغيل وايقاف المحرك "بصمة".

كاميرا خلفية.

حساسات ركن.

فتحة سقف بانوراما.

نظام التحكم الصوتي عبر عجلة القيادة.

شانجان CS 35 PLUS موديل 2024

اسعار شانجان CS 35 PLUS موديل 2024 الرسمية في مصر

الفئة الاولى أوتوماتيك CS 35 PLUS موديل 2024 بسعر 860 الف جنيه.

الفئة الثانية أوتوماتيك CS 35 PLUS موديل 2024 بسعر 910 الف جنيه.

الفئة الثالثة أوتوماتيك CS 35 PLUS موديل 2024 بسعر 980 الف جنيه.