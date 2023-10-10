أخبار التعليم| برنامج دراسي مميز للحاصلين على الثانوية العامة بكلية أوشن الأمريكية.. جامعة عين شمس الأهلية تنافس نظيراتها الدولية

نشر موقع "صدى البلد"، العديد من الأخبار التعليمية المهمة خلال الساعات الأخيرة، وفيما يلي ننشر موجزا لأحدث أخبار التعليم المنشورة خلال الساعات الماضية.



برنامج دراسي مميز للحاصلين على الثانوية العامة بكلية أوشن الأمريكية

قالت القائم بأعمال رئيس جامعة عين شمس الدكتورة غادة فاروق إن الجامعة تحرص على التنوع في برامجها الدراسية بالتعاون مع جامعات دولية، مؤكدة أننا نتخذ كافة السبل لإنجاح الشراكة بين الجامعة والجانب الأمريكي بما يحقق مصلحة الطالب المصري.



رئيس جامعة عين شمس تبحث سبل التعاون مع وفد جامعة الشارقة

استقبلت اليوم الدكتورة غادة فاروق القائم بأعمال رئيس جامعة عين شمس وفد جامعة الشارقة برئاسة الدكتور صلاح طاهر الحاج نائب مدير الجامعة لشؤون المجتمع والدكتور فاكر الغرايبة - مدير معهد البحوث للعلوم الإنسانية والاجتماعية (RIHS) و مدير مركز دراسات الأسرة والطفل بحضور

الدكتورة شهيرة سمير المدير التنفيذي لقطاع التعاون الدولي بالجامعة و الدكتورة نجوى بدر عميدة كلية الحاسبات والمعلومات و الدكتورة أمانى أسامة عميدة صيدلية و الدكتورة هويدا الجبالى عميدة كلية الدراسات العليا للطفولة و الدكتور محمد الشافعى وكيل كلية الحقوق لشئون التعليم والطلاب والدكتورة شيرويت الأحمدى مدير إدارة الوافدين بالجامعة و الدكتور علاء الدين عبد السلام بكلية الزراعة و الدكتورة سمر رجب بكلية التربية



طب الأزهر يمنح الطبيب عبد القادر فرج نويصر الدكتوراة في أمراض النساء والتوليد

منحت كلية الطب جامعة الأزهر، الدكتور عبد القادر فرج نويصر، درجة الدكتوراة في تخصص أمراض النساء والتوليد، بعد مناقشة الرسالة البحثية المقدمة من الطبيب تحت عنوان "دور دوبلر الشريان الرحمي في الثلث الأول من الحمل ومستوى هرمون المشيمة الموجه للغدد التناسلية - بيتا في دم الأم في توقع حدوث تسمم الحمل وتأخر نمو الجنين".



رئيس جامعة أسيوط: نحرص على تنمية الحس الوطني للطلاب وتعريفهم بقيمة نصر أكتوبر



أكد رئيس جامعة أسيوط الدكتور أحمد المنشاوي حرص الجامعة على تنمية الحس الوطني لدى طلابها، وتعريفهم بقيمة نصر أكتوبر، ومعنى أن الجيش والشعب يد واحدة، وتفسير المكانة التي تحتلها مصر في قلوب شعوب الأمة العربية وقياداتها.



حرب أكتوبر بين الحقائق والأكاذيب".. محاضرة بآثار عين شمس

استضافت كلية الاثار جامعة عين شمس، اللواء أركان حرب د. محمد عبد الخالق قشقوش، مستشار أكاديمية ناصر العسكرية العليا، وأحد شهود عيان وأبطال معركة العزة والكرامة في 1973م، وألقى محاضرة لطلاب الكلية والجامعة بعنوان: (حرب أكتوبر بين الحقائق والأكاذيب)، وأعقبها فتح باب المناقشات، حيث قام بالرد على تساؤلات الطلاب.



جامعة عين شمس الأهلية يتنافس أكبر الجامعات الدولية

نجحت جامعة عين شمس في الأونة الأخيرة فى تحقيق المزيد من الإنجازات المحلية والإقليمية، و التى جعلتها فى مصاف جامعات الجيل الرابع.



