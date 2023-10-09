قرار عاجل من منتخب تونس ضد الأهلي بسبب علي معلول | تفاصيل

أكد الإعلامي أمير هشام مقدم برنامج "+90"، أن النادي الأهلي تواصل مع المنتخب التونسي؛ من أجل التنازل عن خدمات علي معلول، قبل مواجهة اليابان وديًا؛ بسبب مباراة سيمبا التنزاني في الدوري الإفريقي.

وأضاف هشام، خلال برنامجه على قناة النهار: "جلال القادري المدير الفني لمنتخب تونس، رفض التنازل عن اللاعب، وبالتالي سيعود معلول على طائرة خاصة بعد مباراة اليابان مباشرةً إلى القاهرة، ثم يتوجه إلى تنزانيا".

وأضاف أمير هشام: "الحل الثاني هو أن يعود علي معلول للانضمام إلى الأهلي فى تنزانيا مباشرةً، عن طريق ترانزيت".