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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

ادوا الناس أرضهم.. عمرو أديب يعلق على عنف الاحتلال ضد فلسطين

صدى البلد

وجه الإعلامي عمرو أديب، رسالة خلال حسابه الشخصي على موقع التواصل تويتر.

وكتب: “‏لن تعيش إسرائيل في أمان بدون حل القضية، أي تصرفات عسكريه امنيه استيطانية لن توصلها الا لمزيد من الرعب والخوف، لن تستطيع ان تمحو غزه من الوجود ولن تنجح فى القاء الفلسطينيين فى البحر. كل الحلول مستحيله الا حل واحد: ادوا الناس حقوقهم وارضهم ". 

وفي وقت سابق، أفادت تقارير إخبارية، بانقطاع الكهرباء والإنترنت عن مناطق في قطاع غزة؛ بعد سلسلة من الضربات الإسرائيلية العنيفة.

يأتي ذلك يعد قطع الاحتلال الإسرائيلي، للمياه كليا عن قطاع غزة.

وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية، أن عشرات الطائرات الحربية التابعة لجيش الاحتلال، تشن غارات في محيط حي الرمال بقطاع غزة.

كما تشن طائرات جيش الاحتلال حملة قصف عنيفة وغير مسبوقة، وصفها الإعلام المحلي في فلسطين بـ"الهيستيرية".

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