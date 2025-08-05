«حرروا فلسطين»... رسالة وجبات طعام تهز الاحتلال

في واقعة أثارت موجة واسعة من الجدل، تلقى عدد من الركاب الإسرائيليين على متن رحلة تابعة للخطوط الجوية الإسبانية "إيبيريا" بين بوينس آيرس ومدريد، وجبات "كوشر" ممهورة بعبارة "حرروا فلسطين" (Free Palestine)، ما فتح الباب أمام حملة دولية متجددة ضد الاحتلال الإسرائيلي، ودعمًا متزايدًا للقضية الفلسطينية في الأوساط الشعبية حول العالم.

وبحسب منظمة داعمة للاحتلال في الأرجنتين، فإن الراكب سلفادور أودي تسلم وجبة تحمل العبارة كاملة، فيما وزعت على ركاب آخرين وجبات مشابهة تحمل اختصارًا للرسالة ذاتها.

وقد أعربت المنظمة عن غضبها الشديد ووصفت الحادثة بأنها "مسيسة وغير مقبولة"، وطالبت سلطات الطيران الأرجنتينية والإسبانية بفتح تحقيق رسمي واتخاذ إجراءات فورية ضد الشركة.

مشاعر التضامن الشعبي مع فلسطين تتجاوز المطارات

هذه الحادثة لم تأتِ بمعزل عن تصاعد لافت في مشاعر التضامن الشعبي العالمي مع الفلسطينيين، حيث تشهد منصات التواصل الاجتماعي والشارع الدولي تفاعلًا واسعًا مع دعوات إنهاء الاحتلال الإسرائيلي، ووقف الانتهاكات في قطاع غزة والضفة الغربية.

وقد أثارت الحادثة تعليقات كثيرة من نشطاء ومواطنين حول العالم، حيث اعتبرها البعض "تعبيرًا رمزيًا عن غضب مكبوت لدى موظفين مدنيين يشعرون بالعجز أمام الظلم اليومي الواقع على الفلسطينيين"، بينما رأى آخرون أن ظهور عبارة سياسية على منتج غذائي هو مؤشر على مدى تغلغل القضية الفلسطينية في الوعي العالمي، حتى في أماكن غير متوقعة مثل الطائرات أو المطاعم أو الفعاليات الرياضية.

يرى مراقبون أن حادثة "وجبة الكوشر" هي تعبير عن ظاهرة عالمية متنامية من المقاومة المدنية والشعبية للاحتلال الإسرائيلي، تتخذ أشكالًا متعددة، من المقاطعة الاقتصادية إلى الرسائل الرمزية، بل وحتى الأفعال الفردية التي تحمل مضامين سياسية.

كما تعكس الحادثة مدى التحول الحاصل في الرأي العام العالمي، خصوصًا في أوساط الشباب والمجتمع المدني، حيث لم تعد الرواية الإسرائيلية تحظى بالدعم الأوتوماتيكي ذاته الذي كانت تناله في السابق، في ظل تسارع وتيرة الجرائم والانتهاكات التي توثقها مؤسسات دولية.

وتأتي هذه التطورات بينما تتزايد الدعوات الدولية إلى وقف الحرب في غزة، ورفع الحصار، وتمكين الشعب الفلسطيني من حقوقه المشروعة، وعلى رأسها إقامة دولة مستقلة وعاصمتها القدس الشرقية.