قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الرئيسان السيسي ولوونج يشهدان توقيع مذكرتي تفاهم لتعزيز التعاون بين مصر وفيتنام
«حرروا فلسطين»... رسالة وجبات طعام تهز الاحتلال
السيسي يرد بقوة: اتهامات حصار غزة "إفلاس".. و5 آلاف شاحنة مساعدات تنتظر الدخول من الجانب المصري
صفقات نارية وأحلام كبيرة.. كبار الدوري المصري يُعلنون الجاهزية لانطلاق الموسم الجديد
السيسي: من يردد مزاعم مشاركة مصر في حصار غزة مفلس سياسيًا
الرئيس السيسي: مصر سعت طوال 20 عامًا لاحتواء الموقف في غزة
بالفيديو كونفرانس.. قرار ضد البلوجر سوزي الأردنية بالقاهرة الجديدة
تجديد حبس البلوجر شاكر محظور في عدة اتهامات بالقاهرة
الرئيس السيسي: ما يحدث في غزة إبادة ممنهجة.. والعالم سيُحاسب على صمته
جيش الاحتلال يحظر دخول السيارات الصينية إلى قواعده العسكرية
فوج جديد من القافلة الثامنة يدخل غزة.. لحظة تدفق المساعدات الإنسانية إلى القطاع
بدء ساعة راحة التصويت فى اليوم الثاني من انتخابات مجلس الشيوخ
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

«حرروا فلسطين»... رسالة وجبات طعام تهز الاحتلال

صورة لوجبة الطعام
صورة لوجبة الطعام
القسم الخارجي

في واقعة أثارت موجة واسعة من الجدل، تلقى عدد من الركاب الإسرائيليين على متن رحلة تابعة للخطوط الجوية الإسبانية "إيبيريا" بين بوينس آيرس ومدريد، وجبات "كوشر" ممهورة بعبارة "حرروا فلسطين" (Free Palestine)، ما فتح الباب أمام حملة دولية متجددة ضد الاحتلال الإسرائيلي، ودعمًا متزايدًا للقضية الفلسطينية في الأوساط الشعبية حول العالم.

وبحسب منظمة داعمة للاحتلال في الأرجنتين، فإن الراكب سلفادور أودي تسلم وجبة تحمل العبارة كاملة، فيما وزعت على ركاب آخرين وجبات مشابهة تحمل اختصارًا للرسالة ذاتها. 

وقد أعربت المنظمة عن غضبها الشديد ووصفت الحادثة بأنها "مسيسة وغير مقبولة"، وطالبت سلطات الطيران الأرجنتينية والإسبانية بفتح تحقيق رسمي واتخاذ إجراءات فورية ضد الشركة.

مشاعر التضامن الشعبي مع فلسطين تتجاوز المطارات

هذه الحادثة لم تأتِ بمعزل عن تصاعد لافت في مشاعر التضامن الشعبي العالمي مع الفلسطينيين، حيث تشهد منصات التواصل الاجتماعي والشارع الدولي تفاعلًا واسعًا مع دعوات إنهاء الاحتلال الإسرائيلي، ووقف الانتهاكات في قطاع غزة والضفة الغربية.

وقد أثارت الحادثة تعليقات كثيرة من نشطاء ومواطنين حول العالم، حيث اعتبرها البعض "تعبيرًا رمزيًا عن غضب مكبوت لدى موظفين مدنيين يشعرون بالعجز أمام الظلم اليومي الواقع على الفلسطينيين"، بينما رأى آخرون أن ظهور عبارة سياسية على منتج غذائي هو مؤشر على مدى تغلغل القضية الفلسطينية في الوعي العالمي، حتى في أماكن غير متوقعة مثل الطائرات أو المطاعم أو الفعاليات الرياضية.

يرى مراقبون أن حادثة "وجبة الكوشر" هي تعبير عن ظاهرة عالمية متنامية من المقاومة المدنية والشعبية للاحتلال الإسرائيلي، تتخذ أشكالًا متعددة، من المقاطعة الاقتصادية إلى الرسائل الرمزية، بل وحتى الأفعال الفردية التي تحمل مضامين سياسية.

كما تعكس الحادثة مدى التحول الحاصل في الرأي العام العالمي، خصوصًا في أوساط الشباب والمجتمع المدني، حيث لم تعد الرواية الإسرائيلية تحظى بالدعم الأوتوماتيكي ذاته الذي كانت تناله في السابق، في ظل تسارع وتيرة الجرائم والانتهاكات التي توثقها مؤسسات دولية.

وتأتي هذه التطورات بينما تتزايد الدعوات الدولية إلى وقف الحرب في غزة، ورفع الحصار، وتمكين الشعب الفلسطيني من حقوقه المشروعة، وعلى رأسها إقامة دولة مستقلة وعاصمتها القدس الشرقية.

كوشر الاحتلال غزة إسرائيل الأرجنتين

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

حامد حمدان

حمدان يثير الجدل برسالة بعد أنباء انتقاله للزمالك.. هل تمت الصفقة؟

شاكر محظور - بلوجر

مش قادر أقعد فى الحبس.. شاكر محظور لـ محاميه: طلعني من هنا

الإيجار القديم

آليات قانون الإيجار القديم لتعويض المستأجرين.. 5 وسائل مباشرة لحماية الطرف الأضعف

بسبب فيديوهات خادشة للحياء.. قرار قضائي ضد سوزي الأردنية

بسبب فيديوهات خادشة للحياء.. قرار قضائي ضد سوزي الأردنية

سمية الكتامي الأولي علي الجمهورية

إصابة الأولي على الجمهورية في حادث تصادم ونقل والدها إلى المستشفى لإجراء جراحة عاجلة

تعاطي مخدرات وحيازة سلاح وفيديوهات خادشة.. قرار عاجل من المحكمة ضد شاكر محظور

تعاطي مخدرات وحيازة سلاح وفيديوهات خادشة.. قرار عاجل من المحكمة ضد شاكر محظور

سيف زاهر

خلال ساعات.. سيف زاهر يزف بشرى سارة لجماهير الزمالك

البلوجر علياء قمرون - بائعة المناديل

أنا غلطانة.. بكاء وصراخ علياء قمرون نجمة الـ تيك توك في الحبس

ترشيحاتنا

فتاوى وأحكام

فتاوى وأحكام| استمرار الحياة الزوجية دون طلاق حفاظاً على الأولاد؟.. حكم وضع صورة المتوفي على الحائط.. وهل عدم الخشوع في الصلاة يتطلب إعادتها

انتخاباب مجلس الشيوخ

لقطات إنسانية بجميع المحافظات للمشاركة في انتخابات الشيوخ 2025 ..صور

انتخاباب مجلس الشيوخ

المرأة المصرية تتصدر المشهد بالمحافظات في ثاني أيام انتخابات الشيوخ 2025

بالصور

طريقة عمل الكوسة بالبشاميل.. خطوات بسيطة

طريقة عمل الكوسة بالبشاميل..بخطوات بسيطة
طريقة عمل الكوسة بالبشاميل..بخطوات بسيطة
طريقة عمل الكوسة بالبشاميل..بخطوات بسيطة

تحذير شديد الخطورة.. علامات تشير لبداية أزمة صحية بسبب الجفاف

تحذير شديد الخطورة..علامات تشير لبداية أزمة صحية بسبب الجفاف
تحذير شديد الخطورة..علامات تشير لبداية أزمة صحية بسبب الجفاف
تحذير شديد الخطورة..علامات تشير لبداية أزمة صحية بسبب الجفاف

لغداء بسيط.. طريقة عمل الشاورما باحترافية

طريقة عمل الشورما بإحترافية
طريقة عمل الشورما بإحترافية
طريقة عمل الشورما بإحترافية

سيارة صينية تدمر "تريلا" في اختبار التصادم للحوادث

Li Auto
Li Auto
Li Auto

فيديو

انتخابات مجلس الشيوخ 2025

الفتيات يتصدرن المشهد في ثاني أيام انتخابات مجلس الشيوخ

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: مشاهير التيك توك.. صناعة الوهم وتغيير الملامح الاجتماعية

د. ثروت إمبابي

د. ثروت إمبابي يكتب: نحو الاكتفاء الذاتي من القمح باستخدام التكنولوجيا الحديثة

بلال قتديل

بلال قنديل يكتب: تدني الأخلاق في زمن البلوجر والتيك توكرز

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: الجامعات الحكومية .. بين الدور المجتمعي وضغوط السوق

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: غزة بين التجويع والصفقات.. تشابك المسارات وتغيّر المواقف

المزيد