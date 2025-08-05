قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
رئيس الوطنية للانتخابات: المواطن المصري الداعم الحقيقي للدولة
بعد انتهاء التصويت وغلق اللجان.. بدء فرز أصوات الناخبين بـ انتخابات مجلس الشيوخ
الوطنية للانتخابات: الهيئة وحدها المختصة بإعلان نتائج انتخابات الشيوخ
انتخابات مجلس الشيوخ 2025| إقبال كثيف في اللحظات الأخيرة.. وتوقعات بمد التصويت ببعض اللجان
أحمد موسى يفضح ملفات إخوانية لتنفيذ مخطط التهجير
رئيس الوطنية للانتخابات: إعلان نتيجة انتخابات مجلس الشيوخ الثلاثاء المقبل
البانيه بـ200 جنيه.. أسعار الفراخ و البيض اليوم الثلاثاء
بث مباشر| أحمد موسى يكشف أقوى تصريح للرئيس السيسي عن غزة
الهدف مصر.. أحمد موسى يكشف تفاصيل خطة إسرائيلية لاحتلال غزة
بوابة مساعدات ولن تكون معبر تهجير.. أحمد موسى: الرئيس قدم خريطة طريق واضحة للدور المصري
أحمد موسى: الاحتلال الإسرائيلي حصل على موافقة ترامب باحتلال غزة
معظم المساعدات مصرية.. خبير استراتيجي: القاهرة تتحمّل فاتورة غزة وحدها
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

برلماني: ما يحدث في غزة إبادة جماعية.. ومصر لن تشارك في تصفية القضية

أيمن محسب، عضو مجلس النواب
أيمن محسب، عضو مجلس النواب
أميرة خلف

أكد الدكتور أيمن محسب، وكيل لجنة الشئون العربية بمجلس النواب، أن تصريحات الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال المؤتمر الصحفي المشترك مع رئيس جمهورية فيتنام الاشتراكية اليوم، تحمل رسائل واضحة وقوية للمجتمع الدولي، مفادها أن الحرب الدائرة في قطاع غزة تجاوزت الأهداف العسكرية والسياسية لتتحول إلى حرب إبادة جماعية وتجويع، تستهدف تصفية القضية الفلسطينية وفرض أمر واقع جديد بالقوة، وهو ما ترفضه مصر جملة وتفصيلًا.

وقال "محسب"، إن حديث الرئيس السيسي كشف بالأرقام والحقائق زيف الادعاءات التي تروجها بعض الجهات حول مشاركة مصر في حصار غزة، مشددا على أن تحميل مصر مسؤولية الأزمة الإنسانية في القطاع هو نوع من "الإفلاس السياسي"، ومحاولة لتبرئة المحتل من جرائمه الواضحة أمام العالم.

وأضاف أن تأكيد الرئيس على وجود أكثر من 5 آلاف شاحنة مساعدات جاهزة للدخول من الأراضي المصرية، يعكس حجم الجهد الإنساني والدبلوماسي الذي تبذله مصر، رغم التحديات.

وأشار وكيل لجنة الشؤون العربية، إلى أن مصر منذ اندلاع الحرب في السابع من أكتوبر 2023، ظلت على موقفها الثابت والراسخ بدعم الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، وفي مقدمتها إقامة دولته المستقلة على حدود 4 يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، مضيفا: "مصر لا تبحث عن دور إقليمي استعراضي، بل تمارس مسؤولية تاريخية وإنسانية وأخلاقية، وتحذر من خطورة التهجير القسري الذي تحاول بعض الأطراف فرضه على حساب الأمن القومي المصري".

واعتبر "محسب"، أن تحذير الرئيس السيسي من استخدام الوضع الإنساني كورقة سياسية للابتزاز أو المساومة، هو رسالة قوية إلى المجتمع الدولي المتقاعس، مشيرا إلى أن الرئيس لم يوجه حديثه للداخل فقط، بل للرأي العام العالمي الذي يجب أن يتحرك قبل فوات الأوان، خاصة أن العالم يقف اليوم أمام اختبار حقيقي لقيمه ومبادئه، مشيدا بتجديد الرئيس السيسي رفضه المطلق لفكرة تهجير الفلسطينيين إلى سيناء أو غيرها، قائلًا: "هذا الموقف يعبر عن وعي الدولة المصرية بأبعاد القضية وارتباطها الوثيق بالأمن القومي، فمصر ليست ولن تكون يومًا جزءًا من أي مشروع لتصفية القضية الفلسطينية".

ودعا النائب أيمن محسب المجتمع الدولي وخاصة القوى الكبرى، إلى التقاط الرسائل المصرية بجدية، والتحرك العاجل لوقف الحرب، وفتح المعابر لإدخال المساعدات، محذرا من أن استمرار الصمت الدولي سيؤدي إلى انفجار الأوضاع في المنطقة، وسيدفع الجميع ثمن هذا التخاذل، مؤكدا  أن ما قاله الرئيس السيسي بأن "التاريخ سيحاسب بعض الدول " ليس مجرد تحذير بل تذكير بأن الشعوب لا تنسى، وأن العدالة وإن تأخرت فإنها لا تغيب.

أيمن محسب الشئون العربية قطاع غزة الرئيس السيسي فلسطين

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الطالبة المتوفية

وفاة طالبة ثانوي في حادث أليم.. وإدارتها التعليمية تنعيها ببيان

الرئيس عبدالفتاح السيسي

الرئيس السيسي يصدر 4 قرارات جمهورية جديدة

شاكر محظور - بلوجر

مش قادر أقعد فى الحبس.. شاكر محظور لـ محاميه: طلعني من هنا

تعاطي مخدرات وحيازة سلاح وفيديوهات خادشة.. قرار عاجل من المحكمة ضد شاكر محظور

تعاطي مخدرات وحيازة سلاح وفيديوهات خادشة.. قرار عاجل من المحكمة ضد شاكر محظور

سمية الكتامي الأولي علي الجمهورية

إصابة الأولي على الجمهورية في حادث تصادم ونقل والدها إلى المستشفى لإجراء جراحة عاجلة

محمد صبحي

بعد نقله للمستشفى.. الحالة الصحية للفنان محمد صبحي| خاص

بسبب فيديوهات خادشة للحياء.. قرار قضائي ضد سوزي الأردنية

بسبب فيديوهات خادشة للحياء.. قرار قضائي ضد سوزي الأردنية

الزمالك

بشرى سارة لجماهير الزمالك.. خالد الغندور يفجرها

ترشيحاتنا

مدينة الإنتاج الإعلامي

25 ٪ زيادة فى أرباح مدينة الإنتاج الإعلامي خلال الربع الثاني من 2025

انتخابات مجلس الشيوخ

استمرار توافد الناخبين في الساعات الأخيرة من انتخابات الشيوخ بالجيزة

موقع صدى البلد ينعى والد الزميلة وفاء نور الدين

موقع صدى البلد ينعى والد الزميلة وفاء نور الدين

بالصور

صحتك أولاً.. تنبيه من ChatGPT يعلمك بوقت الراحة

"تشات جي بي تي" يذكّرك بالراحة
"تشات جي بي تي" يذكّرك بالراحة
"تشات جي بي تي" يذكّرك بالراحة

استدعاء 12 ألف سيارة كيا بسبب عيب خطير

كيا
كيا
كيا

قائمة بأكثر 10 وظائف عرضة للاستبدال بالذكاء الاصطناعي

وظائف في مهب الريح
وظائف في مهب الريح
وظائف في مهب الريح

مرسيدس تكشف عن أحدث سيارة دفع رباعي كهربائية

مرسيدس
مرسيدس
مرسيدس

فيديو

ايمان عبد اللطيف

اليوم الثانى.. إقبال كبير من المواطنين في حى الدقى على الانتخابات

ايمان عبد اللطيف

انتخابات مجلس الشيوخ 2025 .. محافظ الجيزة يتفقد لجان الدقي.. بث مباشر

القوات المسلحة

قوات حرس الحدود تضبط أسلحة وذخائر ومواد مخدرة تستهدف الأمن القومي

المنطقة الغربية العسكرية تنظم فعاليات أسبوع الخير بالتعاون مع صندوق تحيا مصر وعدد من منظمات المجتمع المدني

المنطقة الغربية العسكرية تنظم أسبوع الخير بالتعاون مع صندوق تحيا مصر

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: مشاهير التيك توك.. صناعة الوهم وتغيير الملامح الاجتماعية

د. ثروت إمبابي

د. ثروت إمبابي يكتب: نحو الاكتفاء الذاتي من القمح باستخدام التكنولوجيا الحديثة

بلال قتديل

بلال قنديل يكتب: تدني الأخلاق في زمن البلوجر والتيك توكرز

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: الجامعات الحكومية .. بين الدور المجتمعي وضغوط السوق

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: غزة بين التجويع والصفقات.. تشابك المسارات وتغيّر المواقف

المزيد