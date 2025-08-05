الرئيس السيسي: ما يحدث في غزة إبادة ممنهجة.. والعالم سيُحاسب على صمته

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي إن ما يحدث في قطاع غزة يمثل إبادة ممنهجة وتصفية للقضية الفلسطينية، مؤكدًا أن المأساة الإنسانية التي يشهدها القطاع لا يمكن السكوت عنها.

نداء متكرر للمجتمع الدولي

وأضاف الرئيس، خلال المؤتمر الصحفي المشترك مع رئيس فيتنام، أنه سبق ووجّه نداءً واضحًا إلى المجتمع الدولي، والدول الأوروبية، والرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بضرورة التدخل الفوري لوقف الحرب، مؤكدًا أنه يجدد اليوم هذا النداء وبصوت أعلى، لإنهاء الكارثة التي يواجهها الشعب الفلسطيني.

العالم في مواجهة اختبار أخلاقي

وأكد السيسي أن التاريخ لن ينسى هذا الموقف، قائلاً:"التاريخ سيتوقف كثيرًا أمام هذه اللحظة، وسيحاسب دولًا كثيرة على مواقفها. الضمير الإنساني العالمي لن يصمت طويلًا".