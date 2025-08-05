الرئيس السيسي: مصر لن تكون بوابة لتهجير الشعب الفلسطيني

استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الثلاثاء بقصر الاتحادية، لوونج كوونج، رئيس جمهورية فيتنام الاشتراكية، في زيارة رسمية تهدف إلى دفع وتعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين.

تناول اللقاء سبل تعزيز التعاون المشترك في مختلف المجالات، لا سيما في قطاعات التجارة والاستثمار والصناعة والتعليم والسياحة، فضلًا عن التنسيق في القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

وأكد الرئيس السيسي خلال اللقاء حرص مصر على توطيد أواصر التعاون مع فيتنام، مشيدًا بالتجربة التنموية الفيتنامية، ومعربًا عن تطلع القاهرة لتعزيز الشراكة بما يحقق مصالح الشعبين.

ثوابت الموقف المصري تجاه القضية الفلسطينية

كما شدد الرئيس السيسي على ثوابت الموقف المصري تجاه القضية الفلسطينية، مؤكدًا أن "مصر لن تكون أبدًا بوابة لتهجير الفلسطينيين، وستظل دائمًا بوابة لدخول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة"، مشيرًا إلى ضرورة التوصل إلى حل عادل وشامل يضمن الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني.

من جانبه، أعرب الرئيس الفيتنامي عن تقديره للدور المحوري الذي تضطلع به مصر في محيطها الإقليمي، مؤكدًا التزام بلاده بتوسيع التعاون الثنائي ودفعه إلى آفاق أرحب..

وتأتي الزيارة في إطار العلاقات التاريخية الممتدة بين القاهرة وهانوي، والتي شهدت تطورًا ملحوظًا خلال السنوات الأخيرة، على ضوء تبادل الزيارات رفيعة المستوى وحرص الجانبين على تعزيز الشراكة في مختلف المجالات