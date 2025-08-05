فوج جديد من القافلة الثامنة يدخل غزة.. لحظة تدفق المساعدات الإنسانية إلى القطاع

قال رمضان المطعني، مراسل "القاهرة الإخبارية" من معبر رفح، إنه تواصلت صباح اليوم، الثلاثاء، حركة دخول الشاحنات المحمّلة بالمساعدات من الأراضي المصرية إلى قطاع غزة عبر معبر كرم أبو سالم، في ظل جهود متواصلة لتقديم الدعم الإنساني لأهالي القطاع.

وأفاد مراسل "القاهرة الإخبارية" رمضان المطعني بأن قافلة جديدة تضم 25 شاحنة تابعة للتحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، انطلقت منذ فجر اليوم من معبر رفح، محمّلة بما يقارب 500 طن من السلال الغذائية، في إطار الفوج السادس من القوافل، ويستمر توافد الشاحنات تباعًا من الخامسة والنصف صباحًا، مع تكدّس أعداد كبيرة منها أمام الباحة اللوجستية بمعبر رفح، في انتظار دخولها عبر معبر كرم أبو سالم.

وأشار المطعني إلى أن القافلة الحالية تُعد من بين أكبر القوافل الإنسانية التي تم إرسالها منذ بداية الأزمة، إذ يُتوقّع أن يتجاوز إجمالي حمولة القافلة الثامنة هذا اليوم عشرة آلاف طن، بزيادة ملحوظة مقارنة بالقوافل السابقة، كما تضم الشاحنات مواد غذائية متنوعة، ودقيق، وخبز طازج، ومستلزمات أساسية للأسر داخل قطاع غزة، وسط جهود من الجهات المصرية لتسريع وتيرة دخول هذه المساعدات رغم التحديات.

في السياق ذاته، لفت المطعني إلى أن سبع شاحنات كانت قد عادت إلى الأراضي المصرية بعد رفض دخولها من قبل سلطات الاحتلال الإسرائيلي في معبر كرم أبو سالم، بسبب وجود حمولة من الدقيق والسلال الغذائية لم تُقبل من الجانب الآخر، مؤكدا أن العمل جارٍ لإعادة ترتيب هذه الحمولة وإلحاقها بالأفواج القادمة، كما أوضح أن إجراءات التفتيش داخل المعبر تسير بوتيرة بطيئة، مما يعرقل عملية التفريغ والدخول، حيث لم تسجّل عودة أي شاحنة فارغة منذ ساعات الصباح وحتى لحظة إعداد التقرير.