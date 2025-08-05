الرئيس السيسي: إمكانيات مصر وفيتنام لم تُستغل بشكل كامل وفرص استثمارية كبيرة تنتظر البلدين

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي أن الإمكانات الهائلة للتعاون بين مصر وفيتنام لم تُستغل بشكل كامل بعد، مشيرًا إلى وجود فرص استثمارية كبيرة تنتظر البلدين.

جاءت التصريحات خلال عقد الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم الثلاثاء بقصر الاتحادية، مؤتمرًا صحفيًا مشتركًا، مع لوونج كوونج، رئيس جمهورية فيتنام الاشتراكية، لبحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين، بالإضافة إلى التشاور حول القضايا الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك.

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي: "توافقت الرؤى مع الرئيس الفيتنامي لوونج كوونج، خلال المباحثات اليوم الثلاثاء على أن الإمكانات في البلدين لم تستغل بعد".

وأشار الرئيس السيسي، إلى أن مباحثات اليوم مع الرئيس الفيتنامي أكدت تعزيز التعاون بين البلدين.

ضرورة وقف التصعيد وإنهاء الحرب على غزة

وشدد الرئيس عبد الفتاح السيسي على ضرورة وقف التصعيد وإنهاء الحرب على غزة ودعم الشعب الفلسطيني وإقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس الشرقية، وقال إن مصر تقوم بجهود كبيرة من أجل التوصل لاتفاق وقف إطلاق النار في غزة، وستظل بوابة لدخول المساعدات لشعب فلسطين وليست بوابة لتهجيره .

وأضاف الرئيس السيسي - في مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس فيتنام لوونج كوونج بقصر الاتحادية اليوم الثلاثاء - أن الحرب على غزة لم تعد لتحقيق أهداف سياسية وإطلاق سراح الرهائن، بل تجاوزت أي منطق أو مبرر، وأصبحت حرب تجويع وإبادة جماعية وتصفية للقضية الفلسطينية .

ولفت إلى أن الضمير الإنساني يقف متفرجا على ما يحدث في قطاع غزة، منوها إلى الجهود المصرية لإدخال المساعدات للشعب الفلسطيني، وأن أكثر من 70% من المساعدات خلال الفترة الماضية تقوم مصر على تقديمها، ولم تتخل يوما عن دورها الداعم لشعب فلسطين .