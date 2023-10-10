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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

رئيسا هيئة الأركان الإسرائيلي والأمريكي يبحثان تعزيز الموقف العسكري للولايات المتحدة بالمنطقة

رئيس الاركان الاسرائيلي
رئيس الاركان الاسرائيلي

أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية، أن رئيس هيئة الأركان الأمريكية المشتركة، تشارلز براون، تحدث إلى رئيس هيئة الأركان العامة الإسرائيلية، هرتسي هاليفي.

وأضافت أنهما ناقشا هجوم حماس، والخطوات اللازمة لتعزيز الموقف العسكري الأميركي في المنطقة.

من جهة أخرى، قال مسؤول كبير في البنتاجون إن الجيش الأميركي يسرع بإرسال إمدادات جديدة من الدفاعات الجوية والذخيرة وغيرها من المساعدات الأمنية لإسرائيل؛ لمساعدتها في الرد على هجوم غير مسبوق شنته حماس في مطلع الأسبوع.

وتابع المسؤول- الذي تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته- لمراسلي البنتاغون: "لقد أقلعت الطائرات بالفعل. نحن نزيد دعمنا لإسرائيل... نبقى على اتصال مستمر مع نظرائنا في إسرائيل لتحديد متطلباتهم الأكثر إلحاحا ومن ثم تلبيتها".

وكان البيت الأبيض قد أكد عدم نية الولايات المتحدة إرسال قوات برية أميركية بعد هجوم حماس على إسرائيل، مشيرا إلى أنها ستحمي المصالح الأميركية في المنطقة.

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