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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

ألمانيا ترفض دعوة بايدن لـ أوكرانيا للانضمام إلى الناتو

المستشار الالماني
المستشار الالماني

ذكرت صحيفة “نيويوركر”، نقلا عن مصادر، أن المستشار الألماني أولاف شولتس، أبلغ الرئيس الأمريكي جو بايدن، خلال محادثة هاتفية، أنه يعارض بشكل قاطع 'دعوة' محددة لأوكرانيا للانضمام إلى حلف شمال الأطلسي (الناتو) بعد قمة فيلنيوس.

وأوضح شولتز أيضًا لـ"بايدن"، أنه متشكك بشأن منح كييف شروطًا خاصة لدخول الكتلة، لكن بايدن لم يدعم موقف المستشار الألماني؛ لأنه بحلول ذلك الوقت، كان قد وافق بالفعل على تسهيل عملية انضمام أوكرانيا، حسبما ذكر التقرير. 
 

ونتيجة لقمة حلف شمال الأطلسي التي انعقدت في فيلنيوس خلال الفترة من 11 إلى 12 يوليو/تموز، اتفق زعماء حلف شمال الأطلسي على حزمة من 3 عناصر لتقريب أوكرانيا من الحلف.

ويتضمن العنصر الأول، إنشاء برنامج مساعدة لأوكرانيا، من شأنه أن يجعل التحول إلى معايير حلف شمال الأطلسي وتدريبه وعقائده، أمرًا ممكنًا.

أما العنصر الثاني، فيتلخص في “إنشاء مجلس حلف شمال الأطلسي وأوكرانيا”.

أما العنصر الثالث، فيتضمن “إلغاء خطة عمل عضوية أوكرانيا”، وهو ما من شأنه أن يسمح بتقصير عملية انضمام كييف من خطوتين، إلى خطوة واحدة. 

ومع ذلك، لم يتم توجيه أي دعوة رسمية من قبل الكتلة لـ كييف.

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