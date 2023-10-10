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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

القبض على 3 أشخاص يتاجرون في العملات الأجنبية بالمنوفية

الشرطة
الشرطة

واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الإتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى.

 أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام برئاسة اللواء محمود ابو عمره مساعد وزير الداخلية قيام (3 أشخاص- مقيمين بمحافظة المنوفية) بمزاولة نشاط غير مشروع فى مجال الإتجار بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفـى.

عقب تقنين الإجراءات تنسيقاً ومديرية أمن المنوفية أمكن ضبطهم.. وبحوزتهم (مبالغ مالية عملات أجنبية).. وبمواجهتهم إعترفوا بحيازتهم للمبالغ المالية بقصد الإتجار غير المشروع فـى النقد الأجنبى خارج السوق المصرفى.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

أجهزة وزارة الداخلية السوق المصرفى النقد الأجنبي عملات اجنبية مديرية امن المنوفية

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