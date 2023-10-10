10محطات في تاريخ مسجد الإمام الشافعي

مسجد الإمام الشافعي تحفة معمارية خلدتها السنين في أحد أحياء القاهرة التاريخية بمنطقة الأباجية ، لتري قطعة من الفن المبني على الطراز الإسلامي من أبواب خشبية وكتابات كوفية واسقف مرصعة بالألوان الزاهية لتحاكي ذوقا رفيعا من الفنون.



ويستقبل اليوم مسجد الأمام الشافعي افتتاح وزير السياحة والآثار أحمد عيسي مركز زوار الجامع عقب الانتهاء من تطويرة بحضور قيادات الوزارة.



ويرصد صدى البلد أبرز المحطات التاريخية لـ مسجد الإمام الشافعي في السطور القادمة .

مسجد الإمام الشافعي



1-يرجع تاريخ بناء مسجد الإمام الشافعي إلى عام 1211 ميلاديا بأمر السلطان الكامل الأيوبي

2-بنيت وجهاته بالحجر وحليت أعتاب الشبابيك بكتابات كوفية

3-له منارة على شكله المنارات المملوكية ومعبرة مطعم بالسن والابنوس

4-سمي بمسجد الإمام الشافعي لصاحبة محمد بن إدريس بن عباس بن عثمان بن شافع بن السائب القرشي

5- الإمام الشافعي هو صاحب ثالث المذاهب الإسلامية

6- يضم بداخلة أكبر أضرحة مصر وأنشئ المسجد تعظيما للإمام الشافعي

7-ولد الإمام الشافعي بمكة وتوفي بمصر ودفن في القرافة الصغرى

8-تظل مقبرته موضعا للزيارة والتبرك

9- أنشأ صلاح الدين الأيوبي المدرسة الصالحية بجوار قبر الإمام الشافعي

10- للمسجد مئذنة تشبه المأذن المملوكية وله منبر من الخشب المطعم بالعاج والآبنوس

