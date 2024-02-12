عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

زيادة جديدة بـ أسعار السجائر .. وشعبة الدخان: مبالغ فيها

أسعار السجائر الجديدة
أسعار السجائر الجديدة

زيادة جديدة بـ  أسعار السجائر وصلت إلى 11 جنيه ، لتصفها شعبة الدخان  في اتحاد الصناعات ، بالمبالغ فيها تسود موجه من البحث على السوشيال ميديا عن أسعار السجائر عقب الزيادة.

قال إبراهيم إمبابي، رئيس شعبة الدخان في اتحاد الصناعات، أن شركة فيلب موريس ، أقرت زيادة جديدة على منتجاتها من السجائر بقيم تتراوح من 8 إلى 11 جنيهًا.

أوضح إبراهيم، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «الخلاصة»، المذاع عبر فضائية «المحور»، أن الزيادات في أسعار السجائر نراها للمرة الأولى، واتفهم مبررًا للزيادة، ولكن ليس بمقدار 11 جنيهًا، متابعا أن اتفهم زيادة الأسعار؛ بسبب ارتفاع أسعار الشحن جراء التوترات في البحر الأحمر.

أسعار السجائر

 

أشار رئيس شعبة الدخان في اتحاد الصناعات ، فرض زيادة قدرها 11 جنيهًا في العلبة الواحدة بالمبالغ فيه، مستدركا أن :"أنا مستهلك قبل أن أكون رئيس شعبة وأتفهم وجود زيادات لكن 11 جنيهًا كثيرة، أكيد الشركة الأجنبية لها مبرراتها، لكن أنا رجل في السوق وأعلم الصنعة".

11 جنيها .. شعبة الدخان تفجر مفاجأة عن السجائر

العلبة بـ85 جنيه.. أسعار السجائر بعد الزيادة الجديدة (المستوردة والمحلية)


أسعار السجائر المستوردة  بعد الزيادة الجديدة، التي أعلنتها شركة فيليب موريس مصر، بـ زيادة أسعار السجائر التقليدية من العلامات التجارية Merit - Marlboro - L&M  بأنواعها، اليوم الأحد، بالإضافة إلى التبغ المٌسخن HEETS  و TEREA.
أسعار السجائر المستوردة «ميرت - مارلبورو - إل إم» 
التبغ المُسخن «HEETS Selections» بأنواعها 64 جنيها للعبوة.
التبغ المُسخن «HEETS Dimensions» بأنواعها 64 جنيها للعبوة.
التبغ المُسخن «TEREA» بأنواعها 64 جنيها للعبوة.
ميريت «Merit» بأنواعها 85 جنيها.
مارلبورو «Marlboro» بأنواعها 79 جنيها.
مارلبورو كرافتد «Marlboro Crafted» بأنواعها 69 جنيها.
ال أند ام «L&M» بأنواعها 59 جنيها للعبوة.


أسعار السجائر الجديدة 


سعر علبة سجائر كليوباترا في الشركة الشرقية للدخان
بلمونت: 27 جنيهًا، بدلا من 24 جنيها.
كليوباترا سوبر: 27 جنيهًا، بدلا من 24 جنيها.
مونديال: 27 جنيهًا، بدلا من 24 جنيها.
مونديال سويتش 27 جنيهًا، بدلا من 24 جنيها.
السعر الرسمي كليوباترا بلاك ليبول: 27 جنيهًا، بدلا من 24 جنيها.
ماتوسيان سوبر: 27 جنيهًا، بدلا من 24 جنيها.
فايسروي: 42 جنيهًا.
بوكس عبوة 10 سجائر: 20 جنيهًا، بدلا من 15 جنيها.
كليوباترا- كينج سايز: 27 جنيهًا، بدلا من 23 جنيها.
كليوباترا- سوفت كوين: 27 جنيهًا، بدلا من 24 جنيها.
كليوباترا- بوكس: 27 جنيهًا، بدلا من 24 جنيها.
بوسطن: 27 جنيهًا، بدلا من 24 جنيها.

 

أسعار السجائر السجائر أسعار السجائر الجديدة شعبة الدخان سجائر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

كان بيتفرج عليا وأنا بلعب.. نجم الأهلي السابق يهاجم محمد صلاح

لأصحاب البطاقات التموينية| بدء ضم الزوجة والأبناء.. تفاصيل لا تفوتك

يروح للي شاريه.. خالد الغندور يفجر مفاجأة بشأن عودة رمضان صبحي للأهلي

قرار تاريخي من «كاف» يُسعد جماهير الأهلي في كأس العالم ويجلب مفاجأة للزمالك

رجل يعتدي علي سيدة ويكسر زجاج سيارتها في القاهرة.. فيديو وصور

عالمي.. شوبير يشيد بأداء نجم الزمالك السابق

11 جنيها .. شعبة الدخان تفجر مفاجأة عن السجائر

الجو هيقلب تاني.. تحذيرات من سقوط أمطار 5 أيام على هذه المناطق

ترشيحاتنا

زيادة جديدة بـ أسعار السجائر .. وشعبة الدخان: مبالغ فيها

نقل وزير الدفاع الأمريكي إلى المستشفى العسكري.. بيان عاجل من البنتاجون| تفاصيل

العائدون من بعيد.. كوت ديفوار بمشوار درامي تتوج بكأس الأمم الإفريقية

ماذا يحدث للجسم عند تناول 8 أكواب من الماء على مدار اليوم؟

كيف تتعرف على تلف حساس السرعة بالسيارة ؟

لميس الحديدي: كل اللي هاجموا محمد صلاح لازم يعتذروا


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

انفجار إبراهيم سعيد ضد محمد صلاح: أنا كابتنه.. وهو حاططني في دماغه لهذا السبب (القصة الكاملة)

فستان جريء جدا.. نادين نجيم تصدم متابعيها بصور عيد ميلادها| شاهد

اتفاقية يالطا.. قصة مؤتمر أنهى الحروب الدولية وغير العالم

اعتزال الشناوي بهذا التوقيت| والحضري حارس مصطنع.. عبد المنصف يخرج عن صمته

فيديو

شيرين عبدالوهاب عادت لحسام حبيب.. وياسمين عبدالعزيز تعود لأحمد العوضي بهذا الوقت؟

شبيه بـ«كورونا» وقد ينتقل للبشر.. مخاوف من فيروس جديد يثير قلقا عالميا

تفاصيل روبوت طفل يعمل بالذكاء الاصطناعي

محمد علي رزق عن دوره فى فيلم "السيستم": ظهور مميز ومختلف |خاص

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نهال علام

نهال علام تكتب: شاديةُ القلوب

شريف نادي يكتب: صراع الروس والأوكران 

هند عصام تكتب: ابحث عني

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: شكرا سيادة الرئيس .. أسعدت الملايين

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: عبيد الإخوان 17

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: القانون رقم 3 لسنة 2024 لبتر المفسدين

سلامة عمر

سلامة عمر يكتب: المخبب شيطان

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: حتى الماشية يا ليشع !!

اﻟﻤﺰﻳﺪ