زيادة جديدة بـ أسعار السجائر .. وشعبة الدخان: مبالغ فيها

زيادة جديدة بـ أسعار السجائر وصلت إلى 11 جنيه ، لتصفها شعبة الدخان في اتحاد الصناعات ، بالمبالغ فيها تسود موجه من البحث على السوشيال ميديا عن أسعار السجائر عقب الزيادة.

قال إبراهيم إمبابي، رئيس شعبة الدخان في اتحاد الصناعات، أن شركة فيلب موريس ، أقرت زيادة جديدة على منتجاتها من السجائر بقيم تتراوح من 8 إلى 11 جنيهًا.

أوضح إبراهيم، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «الخلاصة»، المذاع عبر فضائية «المحور»، أن الزيادات في أسعار السجائر نراها للمرة الأولى، واتفهم مبررًا للزيادة، ولكن ليس بمقدار 11 جنيهًا، متابعا أن اتفهم زيادة الأسعار؛ بسبب ارتفاع أسعار الشحن جراء التوترات في البحر الأحمر.

أسعار السجائر

أشار رئيس شعبة الدخان في اتحاد الصناعات ، فرض زيادة قدرها 11 جنيهًا في العلبة الواحدة بالمبالغ فيه، مستدركا أن :"أنا مستهلك قبل أن أكون رئيس شعبة وأتفهم وجود زيادات لكن 11 جنيهًا كثيرة، أكيد الشركة الأجنبية لها مبرراتها، لكن أنا رجل في السوق وأعلم الصنعة".



أسعار السجائر المستوردة بعد الزيادة الجديدة، التي أعلنتها شركة فيليب موريس مصر، بـ زيادة أسعار السجائر التقليدية من العلامات التجارية Merit - Marlboro - L&M بأنواعها، اليوم الأحد، بالإضافة إلى التبغ المٌسخن HEETS و TEREA.

أسعار السجائر المستوردة «ميرت - مارلبورو - إل إم»

التبغ المُسخن «HEETS Selections» بأنواعها 64 جنيها للعبوة.

التبغ المُسخن «HEETS Dimensions» بأنواعها 64 جنيها للعبوة.

التبغ المُسخن «TEREA» بأنواعها 64 جنيها للعبوة.

ميريت «Merit» بأنواعها 85 جنيها.

مارلبورو «Marlboro» بأنواعها 79 جنيها.

مارلبورو كرافتد «Marlboro Crafted» بأنواعها 69 جنيها.

ال أند ام «L&M» بأنواعها 59 جنيها للعبوة.



أسعار السجائر الجديدة



سعر علبة سجائر كليوباترا في الشركة الشرقية للدخان

بلمونت: 27 جنيهًا، بدلا من 24 جنيها.

كليوباترا سوبر: 27 جنيهًا، بدلا من 24 جنيها.

مونديال: 27 جنيهًا، بدلا من 24 جنيها.

مونديال سويتش 27 جنيهًا، بدلا من 24 جنيها.

السعر الرسمي كليوباترا بلاك ليبول: 27 جنيهًا، بدلا من 24 جنيها.

ماتوسيان سوبر: 27 جنيهًا، بدلا من 24 جنيها.

فايسروي: 42 جنيهًا.

بوكس عبوة 10 سجائر: 20 جنيهًا، بدلا من 15 جنيها.

كليوباترا- كينج سايز: 27 جنيهًا، بدلا من 23 جنيها.

كليوباترا- سوفت كوين: 27 جنيهًا، بدلا من 24 جنيها.

كليوباترا- بوكس: 27 جنيهًا، بدلا من 24 جنيها.

بوسطن: 27 جنيهًا، بدلا من 24 جنيها.