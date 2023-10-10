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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ملفات

زي "زيزو" أو همشي من النادي| كواليس مفاوضات الزمالك مع أحمد فتوح.. واللاعب يحسم جدل الانتقال إلى الأهلي

أحمد فتوح
أحمد فتوح

تتجه أنظار عشاق القلعة البيضاء، لتجديد عقد اللاعب أحمد فتوح مع نادي الزمالك أو الموافقة علي أحد العروض التي قدمت له من قبل الأندية الأخري، والتي من ضمنها صفقة النادي الأهلي، وذلك لانتهاء عقد فتوح مع نادي الزمالك بنهاية الموسم الحالي.

وقررت لجنة الزمالك الحالية، إغلاق ملف تجديد عقد اللاعب أحمد فتوح، وتسليم تفاصيل طلباته إلى المجلس المرتقب انتخابه خلال شهر أكتوبر الجاري، كما اجتمع ظهير أيسر الزمالك، ووكيل أعماله، مع مسئولي النادي للنقاش وعرض طلبات اللاعب للتجديد.

طلبات فتوح للتجديد مع الزمالك

وطالب اللاعب أحمد فتوح، ظهير أيسر الزمالك، بمطالب مالية لتجديد التعاقد الخاص به مع نادي الزمالك، وذلك خلال الاجتماع الأخير له مع مسئولي نادي الزمالك.

وطلب أحمد فتوح الحصول على أكثر من 35 مليون جنيه منحة تجديد عقده مع الزمالك، وهو ما رفضه مسئولي الزمالك، ليقترح مسئولي الزمالك اقتراحا أخرا ولكن قوبل بالرفض من قبل اللاعب.

تجديد عقد فتوح لموسم واحد.. واللاعب: عندي التزامات مادية

واقترح مسئولو الزمالك علي فتوح أن يجدد عقده لمدة موسم واحد فقط، ويتم تعديل عقده عن الموسم الحالي المتبقي له في عقده مع القلعة البيضاء، على أن يحصل على 40 مليون جنيه خلال موسمين، ويحصل على 20 مليون جنيه بالتعاقد.

ولكن رفض ظهير أيسر الزمالك، مقترح مسئولي الزمالك، وأبلغ مسئولي النادي أن لديه التزامات مادية، لينتهي الاجتماع بعدم اتفاق الطرفين حول تجديد التعاقد، والخلاف ما زال موجودًا حول الأمور المادية.

فرصة للعب في الأهلي

واستفسر مسئولو نادي الزمالك من اللاعب أحمد فتوح، ظهير أيسر الزمالك، عن حقيقة توقيعه للنادي الأهلي، لكن اللاعب أكد أنه لم يوقع للنادي الأهلي.

وقال أحمد فتوح، ظهير أيسر الزمالك، لمسئولي نادي الزمالك أنه من الممكن أن يكون لديه فرصة للعب مع النادي الأهلي.

فتوح يطالب بمنحة تعاقد زيزو

وكشفت مصادر عن مطالبة أحمد فتوح، ظهير أيسر الزمالك، بنفس منحة التعاقد التي طلبها لاعب نادي الزمالك أحمد سيد زيزو، من مسئولي النادي.

وقال الإعلامي أحمد حسام ميدو، في تصريحات تليفزيونية عبر برنامجه الرياضي: "أحمد فتوح مطلبش جنيه زيادة عن اللي طلبه زيزو ودي المعلومات اللي عندي".

مرشحين الزمالك علي مفاوضات مع فتوح.. بشرط واحد

وعلي رغم انتظار ظهير أيسر الزمالك، الحصول على منحة التعاقد للتوقيع لمدة 3 مواسم، كشفت المصادر أنه يوجد بعض رجال الأعمال على رأسهم ممدوح عباس، والمرشحين على انتخابات النادي، مستعدين للمساعدة في ملف تجديد اللاعب.

ويرغب رجال الأعمال في الوصول إلى اتفاق مع اللاعب، على أن يتم تخفيض مطالبه المادية، بحيث أن يكون عقده أقل من عقد اللاعب أحمد سيد زيزو.

فتوح يتلقي عرض من نادي سعودي

وكشف طارق السيد، نجم نادي الزمالك السابق، عن تلقي اللاعب أحمد فتوح عدة عروض من نوادي مختلفة من داخل وخارج مصر، ومن ضمن العروض يوجد عرض من نادي سعودي.

وقال طارق السيد في تصريحات تليفزيونية له، أنه بسبب التأخر في تجديد عقد أحمد فتوح، تلقي اللاعب أرقامًا كبيرة من أندية آخرى، من خارج مصر وهناك نادي سعودي يتفاوض مع اللاعب منذ فترة.

وتابع طارق السيد، أنه يري أن العرض المقدم من نادي الزمالك للاعب أحمد فتوح عرض جيد، ولكن يوجد صعوبة في حسم ملف التجديد بسبب التنافس مع الأندية الاخري صاحبة العقود بأرقام عالية.

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