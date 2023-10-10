تحيا جمهورية مصر العربية.. خريجو كلية الشرطة يؤدون السلام الوطني

عرض طابور خريجي كلية الشرطة 2023، السلام الوطني بجملة “تحيا جمهورية مصر العربية” ثلاث مرات، وذلك خلال حفل تخرج دفعة جديدة من طلبة كلية الشرطة.

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي: “بؤلمنا سقوط كل أو أى شهيد فى مصر، سواء كان من الجيش أو الشرطة أو حتي من المواطنين العادين، عزاؤنا كلنا أن هذا كان ثمن مش بسيط من أجل هذا الوطن يكون عايش بفضل الله وتضحيات شهداء مصر”.

وأضاف الرئيس السيسي، خلال كلمته اليوم بحفل تخرج دفعة جديدة من طلبة كلية الشرطة: “هتتعاملوا مع مواطني مصر سواء المواطنين العاديين أو حتي المواطنين الخارجين عن السياق، ومن المهم الإلتزام وتنفيذ وإحترام دولة القانون والمعايير التي تعلمتموها فى الكلية”.