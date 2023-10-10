عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

صقر وشعيب يكرمون الفائزين في مسابقة العلمين الدولية للروبوتات 2023

صدى البلد

كرم الدكتور محمود صقر، رئيس أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، واللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، والدكتور هشام جابر، نائب رئيس جامعة العلمين، والدكتور علي أبو زنجال ، نائب رئيس جمعية الروبوتات والأتمتة بدولة الإمارات العربية المتحدة الفائزين في الدورة الثانية من "المسابقة الدولية للروبوتات 2023" بمدينة العلمين الجديدة والتي نظمها تحالف يضم كلاٌ من أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، وجامعة العلمين الدولية، ومجمع إبداع برج العرب ويمثله (جمعية اتصال)، وبشراكة الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات (NTRA) ومؤسسة مصر الخير.

وفي كلمته بالافتتاح، أوضح الدكتور محمود صقر، رئيس أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا قبل إعلان النتيجة النهائية أن "مسابقة العلمين الدولية للروبوتات" تعكس جدوى البرامج البحثية التي تتبناها وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ممثلة في الأكاديمية، وأنه هذا الحدث أصبح قبلة سنوية لصناعة الروبوتات للمحترفين في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وأكد صقر، حرص أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا في هذا الحدث العالمي إلى جانب التمويل الذي بلغ 12 مليون جنيه على تقديم المحتوى الفني المناسب والخبرة اللازمة والأدوات التقنية التي من شأنها دعم التصنيع، بالإضافة إلى السير قدماً نحو ترسيخ مفاهيم صناعة الروبوتات في المجتمع لتوفير البرامج التحفيزية اللازمة للخروج بأفضل نتائج، مثل فرص احتضان المشاريع الفائزة.

وأضاف صقر، أن الأكاديمية حريصة على تكامل وتنسيق الجهود مع المؤسسات الداعمة للنهوض بصناعة الروبوتات في مصر وحشد وتجميع القدرات المصرية الشابة والمبتكرة في هذا المجال، وأن مخرجات تنفيذ هذه المسابقة سينتج عنها تطوير قدرات وبناء فرق بحثية وطنية وتحالفات تكنولوجية جديدة في مجال صناعة الروبوتات ونشر أبحاث مشتركة وبراءات اختراع.

ولفت رئيس البحث العلمي ، إلى هدف "المسابقة الدولية للروبوتات" وهو تمهيد المستقبل لتمكين الاستفادة من تقنيات الروبوتات بما يحقق أهداف التنمية المستدامة وتوطين هذه الصناعة محليا وبناء كتلة حرجة من شباب المهندسين المصريين في هذا المجال.
 

txt

للمتفوقين بالثانوية العامة.. منح تعليمية ممولة بالكامل للدراسة في الصين

txt

129 فريقاً تنافسوا في مسابقة العلمين الدولية للروبوتات 2023

txt

التعليم العالي توضح تفاصيل الإعلان عن برنامج المجلس الثقافي البريطاني

txt

الأعلى للجامعات لـ صدى البلد: امتحانات الميدتيرم في النصف الثاني من نوفمبر

txt

المجلس الأعلى للجامعات الخاصة والأهلية: أعداد الطلاب المقبولين هذا العام 120 ألفا

txt

البحث العلمي : دعم مشروعاتنا في مصر للوصول إلى نوبل

txt

100 منحة سنويًا بالجامعات المصرية للمبتكرين| ودعم الباحثين والعلماء للوصول إلى نوبل.. جهود التعليم العالي في تطوير المنظومة

txt

بحوث الإلكترونيات ينظم معسكرًا تدريبيًا لطلاب وخريجي الجامعات

txt

وزير التعليم العالي يستعرض تقريرًا حول ختام مسابقة NASA Space Apps Cairo

txt

ألسن عين شمس تطلق كرنفال استقبال الطلاب للعام الدراسي الجديد

وفي سياق متصل أعرب اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح عن سعادته بالمشاركة في هذه الاحتفالية الكبيرة ، مشيداً باختيار مدينة العلمين الجديدة لإقامة البطولة عليها حيث تضاهى مدينة العلمين الجديدة أعظم المدن العالمية، مدينة الجيل الرابع الصديقة للبيئة التي يتحقق على أرضها تنمية متكاملة ومتنوعة الأنشطة وفي كافة المجالات "السياحية- الصناعية- التجارية– التعليمية- والزراعية– والسكنية وغيرها" ومزار سياحي عالمي طوال العام وليس موسم الصيف فقط، مشيراً إلى أن ذلك يأتي بفضل توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي قائد مسيرة البناء ومؤسس الجمهورية الجديدة، والاهتمام بتنمية منطقة الساحل الشمالي ومطروح بما تزخر به من إمكانات وموارد تنموية متعددة، وبالتوازي مع ما نشهده من بناء وتنمية في كافة ربوع الوطن، والاهتمام ببناء الإنسان المصري والاهتمام بالنشء ورعايته علمياً وفكرياً لتنمية القدرة على الابتكار والإبداع، ورعايته اجتماعياً واقتصادياً بما يتواكب مع ما تقيمه الدولة من مشروعات قومية عملاقة وغير مسبوقة، وعجلة تنمية لا تتوقف في كل المجالات من أجل مستقبل أفضل وحياة كريمة تليق بالإنسان المصري وبدولتنا العريقة.

وفي هذا الصدد صرح الدكتور هشام جابر، نائب رئيس جامعة العلمين الدولية، في كلمته نيابة عن رئيس الجامعة ، أن الجامعة شرفت بالمشاركة في تنظيم النسخة الأولى من البطولة واستضافة النسخة الثانية وتأتي استضافة الجامعة بطولة العلمين للروبوتات ضمن خطتها الاستراتيجية نحو التميز في التعليم وتطوير ودعم البحث العلمي التطبيقي المؤثر لخدمة وتمكين المجتمع والاهتمام بزرع ثقافة ريادة الأعمال لكل الطلاب والمساهمة في تطوير مدينة العلمين الجديدة وباقي المدن الذكية، حيث تعد بطولة العلمين للروبوتات واحدة من أكبر البطولات والمسابقات التي تهدف لنشر تكنولوجيا الثورة الصناعية الرابعة وصناعة الروبوتات للمحترفين في الشرق الأوسط وإفريقيا.

وتابع: وتأتي البطولة لتواكب عصر مدن الجيل الرابع التي تعتمد على التقنيات الرقمية التي يقدمها عصر تكنولوجيا المعلومات للوصول لأعلى مستوى من الرفاهية للسكان مما يتماشى مع رؤية مصر 2030 على الارتقاء بجودة حياة المواطن المصري وتحسين مستوى معيشته في مختلف نواحي الحياة.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

600 جنيه منحة جديدة.. مفاجأة سارة لهؤلاء

مصادر رفيعة المستوى: سنتصدى بقوة لمساعي إسرائيل لتوطين أهالي غزة فى سيناء

مصر: هناك مخطط واضح لخدمة أهداف الاحتلال القائمة على تصفية الأراضي الفلسطينية من سكانها

ليست عسكرية أو سياسية.. ضربة جديدة قاصمة لإسرائيل بسبب عملية طوفان الأقصى

هدايا الحكومة تتواصل.. حدث يهم كل المصريين السبت القادم وهؤلاء هم المستهدفون

العاصفة الشمسية تقترب.. هل ينقطع الإنترنت عن العالم غدا 11 أكتوبر؟

الاحتلال الإسرائيلي يؤكد عدم وجود أي دعوة رسمية لتوجيه سكان قطاع غزة نحو الأراضي المصرية

إصابة جديدة.. شوبير يصدم جماهير الأهلي بشأن مدة غياب نجم الفريق

موضوعات متعلقة

للمتفوقين بالثانوية العامة.. منح تعليمية ممولة بالكامل للدراسة في الصين

129 فريقاً تنافسوا في مسابقة العلمين الدولية للروبوتات 2023

التعليم العالي توضح تفاصيل الإعلان عن برنامج المجلس الثقافي البريطاني

الأعلى للجامعات لـ صدى البلد: امتحانات الميدتيرم في النصف الثاني من نوفمبر

المجلس الأعلى للجامعات الخاصة والأهلية: أعداد الطلاب المقبولين هذا العام 120 ألفا

البحث العلمي : دعم مشروعاتنا في مصر للوصول إلى نوبل

100 منحة سنويًا بالجامعات المصرية للمبتكرين| ودعم الباحثين والعلماء للوصول إلى نوبل.. جهود التعليم العالي في تطوير المنظومة

بحوث الإلكترونيات ينظم معسكرًا تدريبيًا لطلاب وخريجي الجامعات

ترشيحاتنا

نعيش بفضل تضحيات الشهداء.. دولة القانون مع كل الناس.. أبرز رسائل السيسي خلال حفل تخرج دفعة جديدة من كلية الشرطة

لم يطردوني.. موسيماني يكشف موقفه من العودة لتدريب الأهلي

طرق التعامل مع المواطنين.. رسائل السيسي للمصريين وطلاب كلية الشرطة بحفل تخرجهم

دعوة عاجلة من الاتحاد الأوروبي لحضور وزيري خارجية فلسطين والاحتلال بدولة عربية

600 جنيه| تحركات جديدة تضرب سوق الذهب.. وهذا سعر عيار 21 الآن

أحزاب الائتلاف في إسرائيل توافق على تشكيل حكومة طوارئ

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

على طريقة محمد رمضان.. زينة تستعرض أسطول سيارات وتعلق: هو ده التواضع

نقل فاتن الحلو إلى المستشفى بعد تعرضها لوعكة صحية.. صور

بعد انقطاع الكهرباء والإنترنت والمياه.. فلسطينية تروي معاناتها مع أسرتها المحتجزة| صور

مطالب بطرد السفير الإسرائيلي.. اشتعال مظاهرات مؤيدة لفلسطين في بريطانيا| صور

فيديو

عالم فلك لبناني تنبأ بأحداث طوفان الأقصي في رأس السنة.. ماذا قال/فيديوجراف

تلقى عروضا خارجية.. وكيل أسوريو يوضح حقيقة رحيل أسوريو عن الزمالك /فيديوجراف

أشرف زكي يواسي أسرة محمد بطاوي خلال واجب العزاء.. فيديو

مصر بتعلم ولادها.. ملامح النهضة التعليمية في عهد الرئيس السيسي

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: حقوق الإنسان وولاد العم سام

محمد الغريب

محمد الغريب يكتب: ما بين الطوفان والغفران.. لِمَن النَّصْر الْيَوْم !!

هند عصام

هند عصام تكتب: الهيروغليفية مادة دراسية

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: زلزال عظيم في فلسطين المحتلة !

عمرو صبحي

عمرو صبحي يكتب: معاناة الرحلات الجوية في مطار بن غوريون واضطرابات إعلان الحرب

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الفوريجي والانتخابات الرئاسية

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. خطيئة البرلمان الأوروبي

نهال علام

نهال علام تكتب: أكتوبر وصلوات السلام للشهداء الأبرار

اﻟﻤﺰﻳﺪ