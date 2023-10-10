صقر وشعيب يكرمون الفائزين في مسابقة العلمين الدولية للروبوتات 2023

كرم الدكتور محمود صقر، رئيس أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، واللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، والدكتور هشام جابر، نائب رئيس جامعة العلمين، والدكتور علي أبو زنجال ، نائب رئيس جمعية الروبوتات والأتمتة بدولة الإمارات العربية المتحدة الفائزين في الدورة الثانية من "المسابقة الدولية للروبوتات 2023" بمدينة العلمين الجديدة والتي نظمها تحالف يضم كلاٌ من أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، وجامعة العلمين الدولية، ومجمع إبداع برج العرب ويمثله (جمعية اتصال)، وبشراكة الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات (NTRA) ومؤسسة مصر الخير.

وفي كلمته بالافتتاح، أوضح الدكتور محمود صقر، رئيس أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا قبل إعلان النتيجة النهائية أن "مسابقة العلمين الدولية للروبوتات" تعكس جدوى البرامج البحثية التي تتبناها وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ممثلة في الأكاديمية، وأنه هذا الحدث أصبح قبلة سنوية لصناعة الروبوتات للمحترفين في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وأكد صقر، حرص أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا في هذا الحدث العالمي إلى جانب التمويل الذي بلغ 12 مليون جنيه على تقديم المحتوى الفني المناسب والخبرة اللازمة والأدوات التقنية التي من شأنها دعم التصنيع، بالإضافة إلى السير قدماً نحو ترسيخ مفاهيم صناعة الروبوتات في المجتمع لتوفير البرامج التحفيزية اللازمة للخروج بأفضل نتائج، مثل فرص احتضان المشاريع الفائزة.

وأضاف صقر، أن الأكاديمية حريصة على تكامل وتنسيق الجهود مع المؤسسات الداعمة للنهوض بصناعة الروبوتات في مصر وحشد وتجميع القدرات المصرية الشابة والمبتكرة في هذا المجال، وأن مخرجات تنفيذ هذه المسابقة سينتج عنها تطوير قدرات وبناء فرق بحثية وطنية وتحالفات تكنولوجية جديدة في مجال صناعة الروبوتات ونشر أبحاث مشتركة وبراءات اختراع.

ولفت رئيس البحث العلمي ، إلى هدف "المسابقة الدولية للروبوتات" وهو تمهيد المستقبل لتمكين الاستفادة من تقنيات الروبوتات بما يحقق أهداف التنمية المستدامة وتوطين هذه الصناعة محليا وبناء كتلة حرجة من شباب المهندسين المصريين في هذا المجال.



وفي سياق متصل أعرب اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح عن سعادته بالمشاركة في هذه الاحتفالية الكبيرة ، مشيداً باختيار مدينة العلمين الجديدة لإقامة البطولة عليها حيث تضاهى مدينة العلمين الجديدة أعظم المدن العالمية، مدينة الجيل الرابع الصديقة للبيئة التي يتحقق على أرضها تنمية متكاملة ومتنوعة الأنشطة وفي كافة المجالات "السياحية- الصناعية- التجارية– التعليمية- والزراعية– والسكنية وغيرها" ومزار سياحي عالمي طوال العام وليس موسم الصيف فقط، مشيراً إلى أن ذلك يأتي بفضل توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي قائد مسيرة البناء ومؤسس الجمهورية الجديدة، والاهتمام بتنمية منطقة الساحل الشمالي ومطروح بما تزخر به من إمكانات وموارد تنموية متعددة، وبالتوازي مع ما نشهده من بناء وتنمية في كافة ربوع الوطن، والاهتمام ببناء الإنسان المصري والاهتمام بالنشء ورعايته علمياً وفكرياً لتنمية القدرة على الابتكار والإبداع، ورعايته اجتماعياً واقتصادياً بما يتواكب مع ما تقيمه الدولة من مشروعات قومية عملاقة وغير مسبوقة، وعجلة تنمية لا تتوقف في كل المجالات من أجل مستقبل أفضل وحياة كريمة تليق بالإنسان المصري وبدولتنا العريقة.

وفي هذا الصدد صرح الدكتور هشام جابر، نائب رئيس جامعة العلمين الدولية، في كلمته نيابة عن رئيس الجامعة ، أن الجامعة شرفت بالمشاركة في تنظيم النسخة الأولى من البطولة واستضافة النسخة الثانية وتأتي استضافة الجامعة بطولة العلمين للروبوتات ضمن خطتها الاستراتيجية نحو التميز في التعليم وتطوير ودعم البحث العلمي التطبيقي المؤثر لخدمة وتمكين المجتمع والاهتمام بزرع ثقافة ريادة الأعمال لكل الطلاب والمساهمة في تطوير مدينة العلمين الجديدة وباقي المدن الذكية، حيث تعد بطولة العلمين للروبوتات واحدة من أكبر البطولات والمسابقات التي تهدف لنشر تكنولوجيا الثورة الصناعية الرابعة وصناعة الروبوتات للمحترفين في الشرق الأوسط وإفريقيا.

وتابع: وتأتي البطولة لتواكب عصر مدن الجيل الرابع التي تعتمد على التقنيات الرقمية التي يقدمها عصر تكنولوجيا المعلومات للوصول لأعلى مستوى من الرفاهية للسكان مما يتماشى مع رؤية مصر 2030 على الارتقاء بجودة حياة المواطن المصري وتحسين مستوى معيشته في مختلف نواحي الحياة.