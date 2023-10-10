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بعد الإقبال على الالتحاق بالجامعات الخاصة والأهلية.. هل يتم فتح التقديم بالتيرم الثاني؟.. وهذا موعد انطلاق امتحانات الطلاب

صدى البلد

إقبال كبير على الالتحاق بالجامعات الخاصة والأهلية هذا العام
موعد انطلاق امتحانات الفصل الدراسي الثاني 
تفاصيل التقديم بالجامعات الخاصة في التيرم الثاني


شهدت الجامعات الخاص والأهلية ، انطلاقة قوية هذا العام ، حيث كان هناك إقبالا كبيرا من الطلاب على الدراسة بالجامعات ، ومن المتوقع ان يكون هناك إقبال كبير أيضا عند فتح التنسيق مرة أخرى بالتيرم الثاني.


بينما قال الدكتور الدكتور محمد حلمي الغر، أمين المجلس الأعلى للجامعات الخاصة والأهلية، إن أعداد الطلاب المقبولين ضمن تنسيق الجامعات الخاصة والأهلية 2023، هذا العام هم 120 ألف طالب، مشيرا إلى أن هناك زيادة في أعداد الطلاب المقبولين خلال هذا العام مقارنة بالعام الماضي وهو ما يقرب من 50 ألف طالب وطالبة، وأن أعداد الطلاب الذين قد تم قبولهم في الجامعات الخاصة والأهلية العام الماضي هم 72 ألف طالب وطالبة.

 


وأشار حلمي الغر لـ صدى البلد، إلى أن الدراسة قد انتظمت في الجامعات الخاصة والأهلية وذلك مع بداية العام الجديد 2023 - 2024، مضيفا أن المجلس يتابع بدء الدراسة داخل الجامعات الخاصة والأهلية وقبول الطلاب بها.

 

وأكد مصدر مسؤول بالمجلس الأعلى للجامعات الخاصة، على انتظام الدراسة في الجامعات الخاصة والأهلية خلال الأسبوع الثاني من الترم الأول للعام الدراسي ، مشيرا إلى أن العملية التعليمية تسير وفقا للضوابط والقواعد التي أقرها المجلس الأعلى للجامعات.

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واضاف المصدر لصدى البلد أنه لا يوجد أي تغيير في موعد امتحانات الميدتيرم، حيث تبدأ في النصف الثاني من نوفمبر، حيث الدراسة بالفصل الدراسي الأول 2023 -2024 لمدة 14 أسبوعًا، وينتهى الفصل الدراسي في الخميس 4 يناير 2024، بينما تبدأ امتحانات نهاية الفصل الدراسي الأول 2023 -2024 وذلك اليوم الثلاثاء 9 يناير 2024، وتنتهى الخميس 25 يناير 2024.


وأعلن مصدر مسؤول بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي ، أنه يتم استقبال الطلاب موقع الجامعات الخاصة، في أعمال تنسيق المرحلة الثالثة بكليات الجامعات الخاصة في الترم الثاني.

وأشار المصدر، أنه تنطلق أعمال تنسيق المرحلة الثالثة وذلك للقبول بكليات الجامعات الخاصة والأهلية، في الترم الثاني لطلاب الثانوية العامة، ويحق للطالب إعداد التقدم عدة مرات لحين قبوله في إحدى الكليات طبقا لرغبته، وليس من حق الطالب التقدم لأكثر من كلية، وسوف تصدر بطاقة القبول للطالب على إحدى الجامعات الخاصة والأهلية طبقا لرغبته لتلاقي ازدواجية الترشح وإهدار الأماكن الشاغرة.

 

 

تنسيق الجامعات الأهلية 2023 للشهادات المعادلة كالتالي:

 

** تنسيق كليات الطب البشري: 90%

** تنسيق كليات طب الأسنان: 85% 

** تنسيق كليات العلاج الطبيعي: 80% 

** تنسيق كليات الصيدلة: 75% 

** تنسيق كليات الهندسة: 70% 

** تنسيق كليات علوم الحاسب: 65% 

** تنسيق كليات الطب البيطري: 58% 

** تنسيق كليات التكنولوجيا الحيوية: 58% 

** تنسيق كليات العلوم الأساسية: 58% 

** كليات الفنون التطبيقية: 58%

** تنسيق كليات الإعلام: 58%

**تنسيق كليات اللغات والترجمة: 58%

**تنسيق كليات الاقتصاد والإدارة: 58%

**تنسيق كليات التربية: 58%

** تنسيق كليات العلوم الاجتماعية: 58%

** تنسيق كليات الحقوق والقانون: 58%

** تنسيق كليات التمريض: 58%

** تنسيق كليات الآثار: 58%

* العلوم السينمائية: 58%

 

وجاءت الحدود الدنيا للالتحاق بكليات تنسيق الجامعات الخاصة والأهلية 2023 " جامعة سيناء بفرعيها - جامعة الملك سلمان الدولية - جامعة شرق بورسعيد الأهلية - جامعة الإسماعلية الجديدة الأهلية:
 

الطب  ٧٥٪ 
طب الأسنان ٧٤٪
العلاج الطبيعي  ٧٣٪
الصيدلة  ٧٠٪
الطب البيطري ٦٦٪
الهندسة  ٦٥٪
علوم الحاسب  ٦٠٪

 

كليات تقبل من ٥٥٪:

- التكنولوجيا الحيوية
- تكنولوجيا العلوم الصحية
- العلوم الأساسية
- الفنون التطبيقية
- الإعلام
- اللغات والترجمة
- الاقتصاد والإدارة
- التربية
- العلوم الاجتماعية
- السياحة والفنادق
- الحقوق والقانون
- التمريض
- الآثار
- علوم سينمائية

الجامعات الخاصة الاهلية امتحانات الفصل الدراسي الثاني

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