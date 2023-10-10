البابا تواضروس الثاني يبدأ زيارة رعوية لميلانو وفينيسيا

غادر مطار القاهرة الدولي اليوم قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية متوجهًا إلى إيطاليا، في زيارة رعوية تشمل كلا من ميلانو وڤينيسيا.

كان في استقبال قداسة البابا تواضروس بمطار القاهرة المحاسب مجدى إسحاق رئيس مجلس إدارة شركة ميناء القاهرة الجوي وعدد من قيادات المطار.

ومن المنتظر أن يدشن قداسة البابا تواضروس خلال الزيارة كنيستين جديدتين، ويعقد عددًا من اللقاءات الرعوية مع كهنة إيبارشية ميلانو ورهبان دير القديس الأنبا شنودة بميلانو، والخدام والشمامسة والشباب والشعب بالإيبارشية ذاتها.

وتتضمن الزيارة "سيمينار" يعقده قداسة البابا تواضروس مع أساقفة أوروبا يُنَاقَش خلاله موضوع بعنوان "خدمة الكنيسة القبطية في أوروبا".

يرافق قداسة البابا تواضروس خلال الزيارة وفدا يتكون من أصحاب النيافة الأنبا دانيال مطران المعادى وسكرتير المجمع المقدس، والأنبا غبريال أسقف بنى سويف، والأنبا يوليوس الأسقف العام لمصر القديمة وأسقفية الخدمات، والراهب القس كيرلس الأنبا بيشوى مدير مكتب قداسة البابا.