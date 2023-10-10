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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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اقتصاد

الحرف اليدوية: تنظيم جهاز تنمية المشروعات لـ"تراثنا" يدعم القطاعات الحرفية

صدى البلد

قال حماده العادلي رئيس غرفة الحرف اليدوية باتحاد الصناعات، أن النسخة الخامسة من معرض "تراثنا" للحرف اليدوية والذي يأتي تحت رعاية الرئيس السيسي، فرصة رائعة لعرض وتسويق الحرف اليدوية المصرية والمنتجات التراثية لأعضاء الغرفة.

وأشار،إلى  تفقد الرئيس السيسي أجنحة المعرض المختلفة، وكانت من بينها أجنحة ست دول عربية، وهي الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية والمملكة الأردنية الهاشمية ومملكة البحرين وجمهورية الجزائر وتونس.


وقال إن المعرض شهد مشاركة بارزة لأعضاء الغرفة في مختلف قطاعات الحرف اليدوية، علي رأسها النسيج والكليم والخزف والسجاد والنحاس، مشيراً إلي أن معرض تراثنا يشارك فيه أكثر من 60 حرفة يدوية مصنوعة بمهارة عالية بأيدي مبدعين من جميع أنحاء مصر ممثلين للغرفة، مضيفاً " يقدم المعرض تجربة فريدة من نوعها حيث يتم عرض قطع فنية مصنوعة بمهارة من 27 محافظة.


وأكد العادلي، علي الدور الكبير الذي يلعبة جهاز تنمية المشروعات الصغير والمتوسطة ومتناهية الصغر، حيث حظي بتردد عدد كبير من الجمهور، وذلك وفق تنسيق وتنظيم من قبل الجهاز، مشيراً بان التنظيم الجيد عاملاً هامًا لنجاح المعرض وتحقيق أهدافه، مضيفاً علي أن المعرض يهدف بشكل رئيسي إلى دعم قنوات التسويق المباشرة للحرفيين وتشجيعهم على تسويق منتجاتهم. ومن خلال توفير هذه الفرصة للحرفيين، يتم تعزيز الاقتصاد المحلي وتشجيع الابتكار والإبداع في صناعة الحرف اليدوية في مصر.


جدير بالذكر، أن معرض "تراثنا للحرف اليدوية والمنتجات التراثية" فعالية هامة للغاية تعزز التراث المصري وتساهم في ترويج الحرف اليدوية المصرية في الساحة العالمية. 

اتحاد الصناعات التراث التسويق المباشر الحرف اليدوية الحرف اليدوية المصرية الحفاظ على التراث القطاعات الحرفية

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