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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الأولى عربياً في 2023.. صندوق النقد الدولي يتوقع نمو الاقتصاد المصري لـ4.2%

صندوق النقد الدولي
صندوق النقد الدولي

أعلن صندوق النقد الدولي في بيان على موقعه الرسمي، اليوم الثلاثاء، عن توقعه بنمو الاقتصاد المصري في العام المالي الجاري ليصل إلى 4.2% بينما خفَّض توقعاته للنمو في 2024 إلى 3.6%.

وتوقع الصندوق أن تسجل مصر أعلى معدل نمو في المنطقة هذا العام، يصل إلى 4.2%، بارتفاع نسبته 0.5% عن توقعات يوليو. 

لكن النمو لن يواصل مسيرته التصاعدية، إذ توقع التقرير أن يتباطأ إلى 3.6% في العام المقبل.

كما قال صندوق النقد الدولي، في تقرير خفض فيه توقعاته للتوسع الاقتصادي، إن النمو الاقتصادي في أفريقيا جنوب الصحراء سينكمش للعام الثاني على التوالي في 2023 قبل أن ينتعش في 2024، بحسب وكالة “رويترز” الإخبارية.

وفي حين حافظ الصندوق على توقعاته للنمو العالمي ككل عند 3% للعام الجاري، خفضها بـ0.1% إلى 2.9% للعام المقبل.

الصندوق اعتبر في تقريره آفاق الاقتصاد العالمي الصادر اليوم، أنه رغم التحسن خلال السنة، إلا أن النشاط الاقتصادي العالمي بشكل عام لا يزال أقل من معدلات ما قبل كورونا (يناير 2020)، خصوصاً في الأسواق الناشئة والدول النامية.

وقال التقرير إن ضعف النشاط ناتج عن عدة أسباب أهمها الحرب الروسية الأوكرانية التي بدأت عام 2022 وما زالت تؤثر على الأسواق العالمية، بالإضافة إلى الانقسام الجيوسياسي في العالم، والآثار طويلة الأمد لفيروس كورونا على الاقتصاد العالمي.

كما أثرت السياسة النقدية المتشددة التي تنتهجها البنوك المركزية حول العالم، خصوصاً الفيدرالي الأمريكي، لمحاربة التضخم، فضلاً عن إلغاء التيسير النقدي الذي كان سائداً خلال فترة كورونا، بسبب الديون المرتفعة، فضلاً عن ظواهر الطقس المتطرفة، على حركة الاقتصاد.

 

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