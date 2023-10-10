طوفان الأقصى.. القصف الإسرائيلي يغتال براءة أطفال غزة.. فيديو

عرضت فضائية " العربية " تقريرا عن الأوضاع الإنسانية الصعبة التي يعيشها قطاع غزة جراء القصف الإسرائيلي المستمر.

وأوضح التقرير أن وزارة الصحة الفلسطينية أعلنت استشهاد عشرات الأطفال في قطاع غزة جراء القصف الإسرائيلي المستمر.

وتابع التقرير أن الأطفال الفلسطينين لا ذنب لهم سوى أنهم أرادوا الاحتماء بمنازلهم خوفا من القصف الإسرائيلي .

وأكمل التقرير أن 80 % من أطفال غزة يعانون من صعوبات نفسية جراء القصف الإسرائيلي والغارات الإسرائيلية.

من جانبها أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية ، ارتفاع عدد شهداء الهجمات الإسرائيلية علي قطاع غزة الضفة الغربية إلى 788 شهيد و4100 جريح.

وفي وقت سابق كشفت وزيرة الصحة الفلسطينية الدكتورة مي الكيلة في افتتاح أعمال ”الدورة السبعون للجنة الإقليمية لمنظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط“ إن هناك عائلات كاملة استشهدت جراء القصف الإسرائيلي.

وأوضحت أن العدوان الاسرائيلي استهدف سيارات وطواقم الإسعاف بشكل متعمد وقصف المستشفيات، حيث أصبح مستشفى بيت حانون خارج الخدمة جراء القصف الإسرائيلي العنيف، وهو المستشفى الوحيد في البلدة.