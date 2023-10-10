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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

تظاهرة في حب الرئيس بأول مؤتمر لدعم السيسي بالسعودية|ماذا فعل أبناء الجالية؟

المصريين بالخارج
المصريين بالخارج

قال عادل حنفي نائب رئيس الاتحاد العام للمصريين بالسعودية إنه أقيم بالعاصمة السعودية الرياض أول مؤتمر حاشد بأحد الفنادق لدعم وتأييد الرئيس السيسي في الانتخابات الرئاسية القادمة تحت شعار (كلنا معاك من أجل مصر) ، حيث قدم للمؤتمر أبناء مصر بالمملكة من مناطق عدة متحملين مشقة السفر لدعم الرئيس السيسي حاملين صورة الرئيس السيسي وأعلام مصر في كرنفال واحتفالية لم يسبق لها مثيل.

المصريون بالخارج 

وأفاد حنفي أن جميع الحضور أشادوا بالتطور الذي تشهده مصر في السنوات الماضية في عهد الرئيس السيسي، سواء من المشاريع القومية العملاقة مثل قناة السويس الجديدة، والعاصمة الإدارة الجديدة، والقضاء على فيروس سي ، والقضاء على العشوائيات، والبنية التحتية التي يتحاكى بها كثير من الدول المتقدمة وخصوصاً الطرق والكباري ، جعل جيش مصر العظيم يحتل مرتبة متقدمة بين جيوش العالم ، وتوفير الأمن والآمان للمواطن والزائر والمستثمر الذي يعتبر بداية للتطور الإقتصادي بشتى مجالاتها ، والقضاء على فيروس C ، والقضاء على الإرهاب.

 

واختتم حنفي أنه في نهاية المؤتمر هتف الحضور للرئيس السيسي حاملين صوره وأعلام مصر على أنغام الأغاني الوطنية، وبحضور مطرب الجالية أشرف عبدالعزيز ، كما وعد الحضور من أبناء مصر المقيمين بالمملكة العربية السعودية بأنه يوم الإنتخابات سوف يكون عرساً ديمقراطياً وكرنفالاً  يتحاكى عنه العالم، وسيثبت المصريين بالخارج بأنهم دائماً وأبداً خط الدفاع الأول عن مصرنا الحبيبة.

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