في عمق الجبال .. مساعد الرئيس يلتقي بدو وادي ميعر بالطور

التقي اللواء أحمد جمال الدين مساعد رئيس الجمهورية لأمن سيناء مع مشايخ وعواقل البدو لقبيلة أولاد سعيد بمنطقة وادي ميعر في عمق الجبل على بعد 40 كيلو متر من طور سيناء .

وكان برفقته اللواء احمد الاسكندراني ومبروك الغمريني رئيس مدينة طور سيناء وعدد من مشايخ و عواقل البدو .

واستمع مساعد رئيس الجمهورية لأمن سيناء لمطالبهم في حوار وادي دار في مقعد بدوي بوادي ميعر .

وفي سياق متصل نظمت محافظة جنوب سيناء ندوة تثقيفية عن نصر اكتوبر حاضر في اللواء دكتور أسامة منصور السواح بحضور القيادات الشعبية والتنفيذية وعدد من طلاب جنوب سيناء .



لقاء مع بدو ميعر

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