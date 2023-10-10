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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

تفاصيل اجتماع الخطيب مع قيادات قطاع الناشئين بالأهلي

صدى البلد

عقد محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي، المشرف العام على الكرة، ظهر اليوم الثلاثاء بفرع النادي بمدينة نصر، اجتماعًا مع كل من الكابتن وليد سليمان رئيس قطاع الناشئين، والكابتن بدر رجب المدير الفني للقطاع، وذلك في حضور الكابتن حسام غالي عضو مجلس الإدارة، ولجنة التخطيط (الكابتن محسن صالح - الكابتن زكريا ناصف).

شهد الاجتماع مناقشة العديد من ملفات قطاع الناشئين الخاصة بالأجهزة الفنية والإدارية، ومتابعة خطة العمل القائمة على تطوير القطاع من جميع الجوانب.

واطمئن الكابتن محمود الخطيب على فرق الناشئين ومشاركاتها في المسابقات المختلفة، فضلًا عن الجوانب التنسيقية والربط مع الجهاز الفني للفريق الأول.

جاء اجتماع رئيس النادي اليوم عقب عودته من رحلته العلاجية في فرنسا للترتيب والانتهاء من بعض الملفات الخاصة بالفرق الرياضية وبعض فروع النادي المختلفة، وقبل البدء في تنفيذه البرنامج التأهيلي والعلاجي الخاص به، وفقًا لتوصية الأطباء وحاجته للراحة فترة طويلة بعيدًا عن أي ضغوط أخرى.

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