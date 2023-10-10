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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

وسائل إعلام عبرية: فوضى عارمة واستنفار إسرائيلي في عسقلان عقب الرشقة الصاروخية

صدى البلد

أفادت وسائل الإعلام العبرية، مساء اليوم الثلاثاء، بوجود حالة فوضى عارمة واستنفار إسرائيلي في مستوطنة عسقلان عقب الرشقة الصاروخية الأخيرة التي أطلقتها المقاومة الفلسطينية من قطاع غزة.

وقالت وسائل الإعلام إن الفوضى العارمة حدثت بسبب عشرات البلاغات الكاذبة من المستوطنين عن مشاهدة مقاتلين فلسطينيين بالمنطقة.

ومنذ قليل، أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، بسماع دوي صافرات الإنذار بالضفة الغربية في أقصى نقطة وصلت لها صواريخ حركة المقاومة الفلسطينية “حماس” حتى الآن.

كما أفادت بإطلاق رشقات جديدة من قطاع غزة بعد انتهاء مهلة حماس للمستوطنين في عسقلان لمغادرتها حتى الساعة 5 بالتوقيت المحلي.

وفي وقت سابق من اليوم، أصدر متحدث باسم حركة المقاومة الفلسطينية “حماس”، تحذيرا للمستوطنين في عسقلان بجنوب إسرائيل بضرورة مغادرة المستوطنة قبل الساعة الخامسة مساء بالتوقيت المحلي.

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