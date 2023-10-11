رئيس حزب المستقلين الجدد لـ صدى البلد : إنجازات السيسى دفعتنا لدعمه في الانتخابات .. ونستعد للمشاركة بالسباق البرلماني

الدكتور هشام عناني رئيس حزب المستقلين الجدد لـ صدى البلد:

نسعى لاستكمال بناء الجمهورية الجديدة من خلال فوز الرئيس السيسي في الانتخابات الرئاسية

تمديد الإشراف القضائي على الانتخابات أحد أهم ضمانات النزاهة فى الانتخابات

قدمنا مقترحا خاصا بالتعددية الحزبية بمفهومها الواسع

مشاركة المعارضة في الحوار الوطني دلاله قوية على جدية الحوار الوطني



نطالب بخضوع التأمين الصحي الشامل للحوكمة بمفهومها الشامل

ضرورة إعطاء مساحات أكبر للحرية الحزبية في مصر

الحوار الوطنى أحدث انفراجة للأحزاب السياسية واعطي مساحات كبيرة لها

قرارات الرئيس السيسى بشأن العفو الرئاسي أعطت ضمانة لجدية الحوار الوطني

حزب المستقلين الجديد سيشارك فى جميع الاستحقاقات الدستورية

حزب المستقلين الجديد يستعد للمشاركة في انتخابات البرلمانية والمحلية المقبلة

نرفض اندماج الأحزاب ونرحب بالتحالفات الحزبية



حسم حزب المستقلين الجدد برئاسة الدكتور هشام عناني رئيس حزب المستقلين الجدد موقفه من السباق الرئاسي، بتأييد ترشح الرئيس السيسي في انتخابات الرئاسة 2024، لأسباب متعددة أبرزها مواصلة مسيرة البناء والتنمية التي طالت جميع المحافظات وأغلب المجالات فضلا عن توافق أهداف الحزب مع خطة الرئيس السيسي التي تم تنفيذها على أرض الواقع.



وفي هذا الصدد أجرى موقع صدى البلد حوارا صحفيا مع الدكتور هشام عناني رئيس حزب المستقلين الجدد لتوضيح تفاصيل الحملة الانتخابية لدعم الرئيس السيسي في الانتخابات الرئاسة والأسباب بالتفصيل التي دفعت الحزب لهذا الأمر وأبرز المطالب عقب الفوز في الانتخابات.

الدكتور هشام عناني رئيس حزب المستقلين الجدد



لماذا أعلن حزب المستقلين الجدد دعمه للرئيس السيسي في الانتخابات الرئاسية 2024؟



إعلان حزب المستقلين الجدد دعمه الكامل للرئيس السيسي في انتخابات الرئاسة المقبلة مبني على أسس موضوعية وبإجماع جميع الآراء وذلك لسبب أن مصر مرت بمراحل صعبة و برغم الظروف الصعبة استطاعت البناء في كافة المجالات و السعي لبناء جمهورية جديدة تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى وأكدنا في السنوات الماضية أننا نطمح لبناء جمهورية جديدة و الرئيس السيسي قام بتنفيذ هذه المطالب بالإضافة الى تحويل المعدلة الصعبة التى تتمثل فى حياة المواطن المصري من التعايش والمعيشة إلى مرحلة النهوض اجتماعيا وسياسيا واقتصاديا ونسعى لاستكمال الانجازات من خلال فوز الرئيس السيسي في الانتخابات الرئاسية المقبلة.



وما ضمانات النزاهة الحقيقية فى الانتخابات؟



الأمر واضح بالنسبة للضمانات النزاهة في الانتخابات وهو تم بالفعل عن طريق الرئيس السيسي واستجابته بالفعل لتمديد الإشراف القضائي على الانتخابات سواء البرلمانية أو الرئاسية أو المحليات المقبلة وذلك أكبر ضمانة نحو جدية الدولة نحو نزاهة الانتخابات، وذلك لاقى قبولا كبيرا من جانب القوى السياسية وكان تمديد الإشراف القضائي مقترحا مقدما من الحوار الوطني والرئيس السيسي استجاب له سريعا.

الدكتور هشام عناني رئيس حزب المستقلين الجدد



وما مطالبكم التي تسعون لتحقيقها في الـ 6 سنوات القادمة بعد الفوز في الانتخابات الرئاسية؟

حزب المستقلين الجدد مطلبه الرئيسي الحفاظ على كيان مصر ووضع الدولة خلال الـ 6 سنوات القادمة في أيد أمينة، والحزب شارك في جميع اللجان الخاصة بالحوار الوطني وقدم عدد كبير من المقترحات الخاصة بالمحاور الثلاثة السياسي والاجتماعي والاقتصادي فضلا عن مشاركة الحزب في قانون مباشرة الحقوق السياسية ورأي الحزب كان واضحا في ذلك وهو ضمان مشاركة الأحزاب والتعددية الحزبية بمفهومها الواسع وتم تقديم مقترح بذلك، وقانون الأحزاب أيضا الحزب قدم مقترحا بشأنه وهو بقاء لجنة شئون الأحزاب كما هي وبعض المقترحات الخاصة بالحوكمة داخل الأحزاب وإعطاء مساحات أكبر للحرية الحزبية في مصر.



والحزب قدم مقترحا أيضا في نظام الانتخابات في المحليات في وجوب تفعيل النص الدستوري الخاص بتفعيل المحليات وفي التعليم ما قبل الجامعي والمنظومة الصحية وكان الحزب له مطلبا خاصا بشأن المنظومة الصحية وهو خضوع التأمين الصحي الشامل للحوكمة بمفهومها الشامل والمتابعة المستمرة لضمان التطبيق الصحيح له ويؤدي المراد والهدف منه وذلك أبرز المقترحات.



كيف ترى استجابة الرئيس الفورية لمخرجات الحوار الوطني؟



استجابة الرئيس السيسي الفورية لمخرجات الحوار الوطني من الضمانات المهمة والتي أكدت جدية الحوار الوطني ومصداقيته وأعطت للحوار الوطني استمرارية في الحوار مناقشة أكثر من 62 قضية من أصل 160 قضية هذه الاستجابات الفورية الخاصة بالإشراف القضائي والعفو الرئاسي وجميعها من الضمانات المهمة التي تدفع الحوار الوطني للاستمرار والنجاح.



كيف ترى مشاركة المعارضة في الحوار الوطني؟



مشاركة المعارضة في الحوار الوطني أمر جيد ودلاله قوية على جدية الحوار الوطني ومصداقيته ولا يوجد أي فئة حزبية أو غير حزبية رفضت المشاركة في الحوار الوطني وذلك يخلق حالة من الاستقرار والاستمرار والخروج بمخرجات تستهدف النهوض بالدولة المصرية.

كيف ترى الحياة السياسية والحزبية قبل وبعد الحوار الوطني؟



الحياة الحزبية اختلفت بعد الحوار الوطني فتم إعطاء مساحات كبيرة للأحزاب سواء على الفضائيات أو الصحف للتعبير عن آرائها وهناك أحزاب لأول مرة تخرج للنور والعامة وتعرض برامجها وفرصه كبيرة للأحزاب لاستغلالها انفتاحه كبيرة حدثت وانفراجة للأحزاب السياسية للتعبير عن آرائها بشكل جيد وذلك سوف يظهر في المشاركة في الانتخابات المحليات خلال الفترة المقبلة من جانب الأحزاب السياسية.



وما موقف الحزب من الانتخابات المحليات والانتخابات البرلمانية؟



ويري حزب المستقلين الجدد أن الحزب السياسي له مهمة رئيسية وهي المشاركة في كل الاستحقاقات الدستورية وذلك حدث في 2012 من خلال مشاركة الحزب ضد الإخوان الإرهابية وتمت المشاركة أيضا في 2015 والمشاركة تمت أيضا في 2020 من خلال تحالف المستقلين بأربع دوائر انتخابية، ويستعد الحزب للمشاركة في الانتخابات المقبلة سواء البرلمانية أو المحلية.

ما رأيك في اندماج الأحزاب السياسية وهل تأثير قوى في الانتخابات البرلمانية؟



موضوع اندماج الأحزاب شأن داخلي للجمعيات العمومية للأحزاب والقانون يتيح وجود تحالفات والحزب يرى في موضوع الاندماج أن الأحزاب القانون يكفل لها حرية اتخاذ القرار المناسبة لها، ولكن حزب المستقلين الجدد لا يحبذ فكرة الاندماج مع حزب آخر ونرحب بالتحالفات الحزبية أو الانتخابية طبقا لرؤية الحزب والاستراتيجية الخاصة بالحزب.

في النهاية ما تعليقك على قرارات العفو عن المحبوسين؟



العفو الرئاسي من القرارات المهمة التي اتخذتها القيادة السياسية التي أعطت ضمانات مهمة لجدية الحوار الوطني واستجابة الرئيس السيسي كانت خطوة مهمة ورسالة طمأنة للداخل والخارج ورد على العديد من المنتقدين للسياسات الحقوقية في مصر وخير رد على أن تنفيذ الاستراتيجية القومية لحقوق الإنسان تسير بخطى ثابتة ونشيد بهذه القرارات المهمة التي اتخذها الرئيس السيسي بشأن العفو الرئاسي واستمرارية لجنة العفو في عملها نحو العفو عن المحبوسين.

الدكتور هشام عناني رئيس حزب المستقلين الجدد

الدكتور هشام عناني رئيس حزب المستقلين الجدد

الدكتور هشام عناني رئيس حزب المستقلين الجدد