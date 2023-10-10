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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

طلعت عبدالقوي: الاتحاد العام للجمعيات الأهلية يشارك في رفع الوعي للمواطن

دكتور طلعت عبد القوي
دكتور طلعت عبد القوي

أكد  دكتور طلعت عبد القوى رئيس الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية وعضو مجلس النواب علي اهمية المشاركة في العملية الانتخابية لأنها تفعيل حق دستور علينا استخدامه من اجل الوطن وان نعطي صورة ومثال لأهمية مشاركة كل أبناء الوطن بكل أطيافه. 

وأعلن دكتور عبد القوي قيام الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية علي إطلاق "مبادرة انزل شارك مصر الأهم" وذلك للتوعية بأهمية المشاركة في العملية الانتخابية مشيرا ان الأتحاد سيشارك في العملية الانتخابية كمتابع من ضم منظمات المجتمع المدني المتابع للانتخابات الرئاسية المصرية . 


وأشار دكتور طلعت عبد القوي أنه سوف يتم الاعلان  يوميا عن مجريات العملية الانتخابية مشددا بان مشاركتهم في المتابعة  لرصد بكل شفافية  ممارسة المصريين لحقهم الانتخابي  في جو من  الاحساس بالوطنية  لانه واجب وطني وحق دستوري وسيجوبوا كل محافظات مصر للتوعية ودعوة جميع المواطنين للمشاركة في العرس الديمقراطي.

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