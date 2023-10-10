حزب المستقلين الجدد يعلن لـ"صدى البلد" أسباب دعم السيسي في انتخابات الرئاسة

كشف الدكتور هشام عناني، رئيس حزب المستقلين الجدد، عن سبب دعم الحزب للرئيس السيسي فى انتخابات الرئاسة 2024.

دعمه الكامل للرئيس السيسي

وقال “عنانى”، فى حوار لـ"صدى البلد"، إن إعلان حزب المستقلين الجدد دعمه الكامل للرئيس السيسي في انتخابات الرئاسة المقبلة مبني على أسس موضوعية، وبإجماع جميع الآراء، وذلك لسبب أن مصر مرت بمراحل صعبة في ظل الاستقرار، وبرغم الظروف الصعبة فإنها استطاعت البناء في كافة المجالات تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى.

وأضاف رئيس حزب المستقلين الجدد، أن القيادة السياسية سعت لبناء جمهورية جديدة وأكدنا في السنوات الماضية أننا نطمح لبناء جمهورية جديدة، والرئيس السيسي قام بتنفيذ هذه المطالب، إضافة إلى تحويل المعادلة الصعبة التى تتمثل فى حياة المواطن من التعايش والمعيشة، إلى مرحلة النهوض اجتماعيا وسياسيا واقتصاديا، ونسعى لاستكمال الإنجازات من خلال فوز الرئيس السيسي في الانتخابات الرئاسية المقبلة.