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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الاحتلال الإسرائيلي يعلن قصف موقع لحزب الله في جنوب لبنان

الاحتلال الإسرائيلي
الاحتلال الإسرائيلي

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء 10 أكتوبر 2023، عن قصف موقع آخر لحزب الله، في جنوب لبنان.

وأوضح جيش الاحتلال أن القصف جاء ردا على إطلاق حزب الله صاروخ على مركبة عسكرية في "أفيفيم"، بحسب ما أورده موقع "النشرة" اللبناني.

وتصاعد التوتر خلال الساعات الأخيرة بين حزب الله المتمركز في جنوب لبنان، والاحتلال الإسرائيلي، وأعلن جيش الاحتلال أنه قصف الجنوب بالدبابات.

وحلقت مروحيات الاحتلال الإسرائيلي، فوق الحدود الفلسطينية اللبنانية مقابل بنت جبيل وفوق مزارع شبعا، فيما أعلنت هيئة البث الإسرائيلية، عن إطلاق صاروخ من الجانب اللبناني باتجاه آلية عسكرية إسرائيلية.

وفي السياق نفسه، ذكرت قناة "المنار" بأن صواريخ موجهة استهدفت آليتين عسكريتين لجيش الاحتلال الإسرائيلي في مستعمرة "أفيفيم" أدى إلى إحراقهما بالكامل.

ويتواصل العدوان الإسرائيلي لليوم الرابع على التوالي في غزة، موقعا مزيدا من الشهداء والجرحى في صفوف المدنيين، ودمار مهول في المنازل والأبراج السكنية والممتلكات والبنية التحتية.

ويشن جيش الاحتلال الإسرائيلي غارات جوية مكثفة على قطاع غزة، أسفرت عن استشهاد مئات الفلسطينيين وإصابة آلاف آخرين، في الضفة الغربية و قطاع غزة.

 وشهد قطاع غزة موجة كبيرة من النزوح واحتمى الآلاف من سكانه بمنشآت وكالة غوث اللاجئين الفلسطينيين التابعة للأمم المتحدة "الأونروا"، في الوقت الذي قطع فيه الاحتلال المياه والكهرباء عن القطاع.

ويأتي القصف الإسرائيلي ردا على عملية "طوفان الأقصى" التي شنتها المقاومة الفلسطينية يوم السبت الماضي 7 أكتوبر 2023، وأسفرت عن مقتل ألف إسرائيلي، ووقع أكثر من 100 في الأسر لدى حركة حماس، من جنسيات إسرائيلية وأجنبية أخرى.

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