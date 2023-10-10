برلماني: مبادرة خفض السلع خطوة ممتازة أسعدت الملايين

أكد النائب مدحت الكمار عضو مجلس النواب، أهمية مبادرة خفض أسعار السلع من جانب الحكومة بتوجيهات الرئيس السيسي، قائلا إنها خطوة إيجابية وممتازة، لتخفيف الأعباء عن الأسر المصرية.

ونوه الكمار، في تصريح صحفي له اليوم، بقرار الحكومة خفض أسعار بعض السلع الغذائية والرئيسية. مشيرا إلى أنه يساهم فى تخفيف الأعباء على المواطنين، ويستكمل خطوات جادة من جانب الدولة للقضاء على ارتفاع الأسعار، والتحرك الفعلي على مدار الفترة الماضية لتقليل الاسعار وضبط حركة السوق.

وقال عضو مجلس النواب، إن مبادرة خفض السلع الرئيسية، ستكون الأكثر شعبية خلال الفترة القادمة وستسعد ملايين المصريين حال حققت أهدافها فعليا، وتم خفض أسعار السلع الرئيسية والتي يحتاجها كل بيت مصري. لان ارتفاع نسبة التضخم لظروف عالمية طال كل أسرة مصرية. لافتا: إلى قرار تخفيض أسعار 7 سلع أساسية اعتبارًا من السبت المقبل، وتحديد سبع مجموعات سلع رئيسة، سيبدأ تخفيض أسعارها بنسب تتراوح من 15 إلى 25%، لمدة 6 أشهر.

وطالب الكمار، الأجهزة التنفيذية والرقابية وجهاز حماية المستهلك بمتابعة تنفيذ مبادرة التخفيض بشكل مستمر ومنتظم، شن حملات وجولات تفقدية مستمرة على الأسواق التي تبيع السلع الأساسية الغذائية المهمة للاطمئنان على تنفيذ المبادرة وعدم التلاعب ومعاقبة التجار الذين يخالفون ذلك، حتى يتم فرض السيطرة على الأسواق.

واختتم مدحت الكمار بالقول، إن مبادرة خفض أسعار السلع الرئيسية، تحرك قوي وجاد من جانب الحكومة للتصدي لارتفاع الأسعار، والجميع يثقون في نجاحها.